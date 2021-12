Las últimas declaraciones de Bárbara Rey sobre Juan Carlos I

El nombre de Bárbara Rey ha vuelto a la esfera pública tras conocer el pasado jueves que La Mesa del Senado estudiaba la posible comparecencia de Bárbara Rey tras aceptar la solicitud realizada por Compromís para que la vedette explique en la Cámara Alta “las informaciones que apuntan a que recibió dinero público de fondos reservados para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos cargos del Estado”.

Diferentes fuentes han buscado las declaraciones de Bárbara Rey en los últimos dos años sobre las informaciones que han salido que recibía dinero del CNI para comprar supuestamente su silencio acerca de las posibles relaciones que tuviese en el pasado con el emérito.

En noviembre de este mismo año se le preguntaba si era cierto que chantajeó a Don Juan Carlos y si tiene cintas que demostrarían su relación a lo que respondía: “Por qué no vas a hablar con esta gente que sabe tanto a mi me estás preguntando cosas que yo no sé. Estos que saben tanto ve a preguntarles. Os doy un consejo, esta gente que sabe tanto, que dice tanto y que cada uno dice una cosa, id a hablad con ellos que ellos son los que pueden informaros que lo saben todo. Son una gente muy preparada y muy culta”, señalaba sin especificar a quién se refiere con estas palabras.

En diciembre de 2020, se le preguntaba a Bárbara Rey que le parecía todo lo que estaba saliendo a la luz sobre el emérito y si creía ella que era justo que se manchase su nombre al salir dichas noticias y respondía: “No hablo nunca, pero espero que las cosas se normalicen y que se respete la Constitución”.

Y si nos remontamos a agosto de 2020, cuando el Rey Juan Carlos I abandonaba España, recordemos que Bárbara Rey utilizaba su perfil de Instagram para mostrar su opinión al respecto: “El Rey Juan Carlos se va, en avión y de día. No en un maletero como un cobarde independentista, ni escondido como un miserable etarra. Pero en este país se queda la escoria de Otegi, las maletas de Delcy, la tarjeta de Dina, la caja B de Podemos y el 3% de Pujol, entre otros”.

Si finalmente compadece en el Senado y responde a la gran pregunta que siempre ha rehuido, ¿qué dirá Bárbara Rey al respecto?