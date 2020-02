María Teresa Campos ha puesto luz a un día muy gris. La presentadora ha recibido con la mejor de sus sonrisas a las cámaras de Europa Press cuando estas le han preguntando por el camión se entraba a su casa.

Y es que la posibilidad de que Bigote Arrocet estuviera recogiendo todas las cosas que dejó en casa de la presentadora era real. Desde que decidieron romper su relación, las pertenencias del cómico chileno siguen estando en el domicilio de María Teresa.

Aunque se especuló que nada más aterrizar de Londres iría a por sus cosas, nada de eso ha ocurrido. Edmundo Arrocet sigue sin aparecer por Molino de la Hoz, Madrid. De lo más divertida, María Teresa se ha adelantado a la prensa para negar que este camión tuviese algo que ver con la mudanza de su ex: “No tienen nada que ver. Son unas cosas que yo tenía y que me las he traído para la casa nueva”.

Además, la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego ha sacado la ironía para asegurar que este camión “no tiene nada que ver con la mudanza de este. Este tiene que traer tres contenedores”, y terminaba con un divertido “si ocurriese os enteraríais”.