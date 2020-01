Las durísimas palabras del hijo de Edmundo Arrocet sobre su relación con María Teresa Campos

Todo el mundo habla de lo mismo y es que parece que todavía nos parece mentira que Edmundo Arrocet haya zanjado su relación con María Teresa Campos. Ahora, el hijo del actor, Alexis, se ha sumado a esta oleada de declaraciones que existen y ha querido poner su granito de arena en esta montaña de información.

Alexis ha confesado creer que su padre se ha aprovechado de alguna manera de María Teresa Campos: “Siempre lo he pensado, como todo el mundo”. Y es que debemos recordar que padre e hijo no tienen relación y este siempre ha estado en conflicto, no solamente con Edmundo Arrocet sino también con las Campos. Siempre le ha echado por cara al actor que no le haya reconocido públicamente y que no haya querido conocerle personalmente, por eso empezó a aparecer en los medios de comunicación.

Ahora, también asegura que nadie de la familia de las Campos, ni su propio padre, ha querido conocerle: “Exacto, no han querido conocerme nunca y podrían haber puesto algo de su parte”. Sobre cuál será la respuesta de su padre cuando vea todo lo que ha vuelto a decir sobre él, ha querido explicar que la actitud de su padre siempre es impredecible, por lo que no le sorprenderá ningún comentario.

De esta manera, a Edmundo Arrocet se le vienen varios frente encima. Y es que ya no solamente es el enfrentamiento mediático que va a tener con las Campos sino también con su hijo Alexis, que parece que ha aprovechado este momento para hablar de nuevo de la relación -o de la nula relación- que tiene con su padre.