La vida salmantina de la pareja mexicana de moda

Son una de las parejas populares de México que ahora residen en Salamanca. Su boda y bautizos han aparecido en las páginas de las revistas sociales más conocidas del país centroamericano. Confiesan que desde que se convirtieron en pareja comenzaron a aparecer en la prensa ‘rosa’ aunque fue “sin querer”. Ella, Gladys Castellanos, ya era figura pública en México. Comenzó a los 17 años a trabajar como modelo profesional, aunque fue su paso exitoso por los concursos de belleza lo que le alzó a la fama. Tras convertirse en reina de la belleza de Jalisco, logró el segundo lugar en el certamen nacional de belleza de México y también el segundo puesto en Miss Continente Americano celebrado en Ecuador. Fue entonces cuando Gladys Castellanos protagonizó numerosas portadas de revistas como modelo y se convirtió en imagen de las firmas más importantes de joyería, calzado y ropa de México. Después, la televisión local más importante de México la fichó como presentadora de un programa matutino en directo de lunes a viernes donde trabajó seis años y aumentó su popularidad. “Fue una de las experiencias más increíbles y enriquecedoras de mi vida. Me abrió las puertas para presentar muchos eventos políticos importantes a puerta cerrada con gente de renombre”, recuerda la presentadora y modelo que se casó con el futbolista Jorge Enríquez García, ‘Chatón’, que por entonces militaba en uno de los equipos más importantes de México. ‘Chatón’ es uno de los jugadores del Salamanca procedentes de México que más reconocimiento ha tenido en el mundo del fútbol (campeón olímpico con México en Londres 2012, Balón de Bronce en el Mundial Sub-20 de Colombia-2011 donde fue tercero con la selección mexicana y una amplia experiencia en la Primera División azteca).

“Fue difícil hacerme a la idea de estar lejos de casa, pero no fue difícil tomar la decisión. Es más complicado estar lejos y que Jorge se perdiera ver crecer a sus hijos”, reconoce la presentadora mexicana, Miss Jalisco

Los cambios de destino de su marido (dentro de México; después a Chipre, en Grecia; y, por último, a Salamanca), así como la llegada al mundo de sus dos hijos, hicieron más complicado compatibilizar los trabajos de Gladys como modelo y presentadora, por lo que decidió centrarse en la crianza de sus dos pequeños. Aunque ‘Chatón’ ya llevaba varios meses jugando en el Salamanca, fue en octubre cuando su mujer e hijos de 3 años y 9 meses de edad tomaron la decisión de dejar México e instalarse en la capital charra para estar unidos. “Fue difícil hacerme a la idea de estar lejos de casa, pero no fue difícil tomar la decisión. Es más complicado estar lejos y que Jorge se perdiera ver crecer a sus hijos”, confiesa Gladys Castellanos a GENTE Salamanca, quien estos días ha regresado a su país con su familia para celebrar la Navidad con los suyos en Guadalajara (México) y el bautizo del hijo menor.

Rápida adaptación

“Llevamos cuatro años que nos ha tocado estar moviéndonos y España es el segundo país donde nos toca estar fuera de México, pero son nuevos retos e implica nuevas experiencias que nos han ayudado mucho como familia para estar más unidos”, añade la modelo y presentadora, que lo que más extraña es la comida y a su familia y amigos. “Pero mi lugar está aquí, con mi esposo, apoyándolo y viviendo este sueño que no dura tantos años”, afirma.

En pocos meses, la familia se ha adaptado a la perfección a Salamanca. Pese al cambio horario en un principio y el frío de Salamanca, tan diferente al clima más cálido de México, la pareja lo que más valora es la seguridad y tranquilidad de la ciudad charra, nada que ver con el país centroamericano. “Yo no había escuchado nunca el nombre de Salamanca, hasta el fichaje de Jorge que me puse a investigar y me enamoré desde el principio porque veo que es un lugar tranquilo, con muchos estudiantes y muy bonito, donde la familia es prioridad. No me arrepiento de tomar la decisión de venir”, asegura la esposa del jugador del Salamanca que agradece cómo han sido arropados por familias de otros jugadores y por los profesores de su hijo de tres años en el nuevo colegio.

70.000 seguidores en Instagram

En Salamanca, mientras ‘Chatón’ entrena la vida de Gladys Castellanos se centra en sus hijos. Nada que ver con su ritmo de vida en México, participando en numerosos eventos sociales como figura pública. Las redes sociales e Instagram, donde acumula casi 70.000 seguidores, es la ventana al mundo para Gladys que ya trabaja en abrir un canal de Youtube para emitir desde Salamanca y seguir activa. “Comparto eso que tanto gusta que es tan causal y simple como nuestra vida diaria donde se ve lo sencillos que somos”, explica Gladys que habla mucho de su experiencia en la maternidad en sus redes sociales. “Desde pequeña soñé con ser mamá. Ahora estoy viviendo mi mejor etapa como mujer. Me siento realizada y feliz con mis hijos. No me veo lejos de ellos. Son mi apoyo y mi motor, que me hacen mejor persona. La maternidad es sumamente importante, algo que respeto y admiro a todas las mamás. Nadie sabemos ser la mamá perfecta, pero hacemos nuestra mejor versión”, agrega la modelo, que también reconoce el buen trato que han recibido siempre de la prensa rosa en México.

Apoyo al Salamanca en el Helmántico

Gladys Castellanos es una de las mayores forofas del Salamanca UDS. “Tengo un cariño gigantesco a este equipo. Llegó en un momento importante y fue un reto gigante. Jorge así lo siente. Él se entrega y se deja el corazón y aunque ahora está lesionado, cada día se esfuerza ante el peor panorama que dieron los médicos. Siempre es positivo y trata de mejorar y estar presente al cien por cien, y poder aportar al equipo”, cuenta la presentadora y mujer de ‘Chatón’ Enríquez.