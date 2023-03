La nueva ilusión de Ana María Aldón... ¡del Fútbol Club Barcelona!

Libre como el viento desde que se separó de José Ortega Cano el pasado mes de octubre, y atravesando uno de los momentos más dulces y tranquilos de su vida tanto a nivel personal como profesional, Ana María Aldón se ha convertido en noticia en las últimas horas por su presunto ‘affaire’ con un hombre llamado Pedro Pizarro con el que se le vio de lo más cómplice este sábado por la noche durante el cumpleaños de Luis Rollán.

Tal y como han revelado varios de sus compañeros en ‘Fiesta’ -testigos presenciales del ‘roneo’- la gaditana y su pretendiente, empresario y fisioterapeuta de varios equipos de fútbol, entre ellos el Barça, apenas se separaron durante toda la fiesta. Tal y como ha contado Alejandra Rubio “él se acercó a hablar con ella muy simpático y durante la noche se fueron conociendo. Hay muchos compañeros que les grabaron y ella ya sabéis cómo es, se reía, aunque yo le vi por la labor mucho más a él que a ella”.

Rumores de romance a los que la propia Ana María ha reaccionado atendiendo en directo, desde la puerta de su chalet en El Casar (Guadalajara) a sus compañeros de ‘Fiesta’. Con grandes gafas de sol y una sonrisa que demuestra que está encantada con haber recibido las ‘atenciones’ de Pedro Pizarro, la ex de Ortega Cano ha confirmado que este chico se mostró de lo más interesado en ella: “Mucho mucho. Anoche fue la primera vez que lo vi y me pidió el teléfono 18 millones de veces. ¿Si se lo di? ¡No! Yo no me fío de nadie” ha revelado, asegurando divertida que aunque no tuvieron nada durante el cumpleaños, “si hubiera pasado algo tampoco os lo contaría”.

“Es un chico muy apuesto, muy ‘apañao’, muy mono, y le vi solo ayer, pero no sé qué interés puede tener el chaval en mí” ha añadido, jugando al despiste entre risas cuando Emma le ha preguntado si le gustó el fisioterapeuta y si se plantearía tener algo con él en un futuro. Estaremos atentos porque la actitud de Ana María deja entrever que está más que preparada para volver a enamorarse tras su ruptura con el torero.