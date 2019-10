La ‘mamá’ de raíces salmantinas que triunfa en las redes

Rebeca Bautista es de esas mamás blogueras que de forma natural y sin proponérselo ha ido alcanzando miles de seguidores en Instagram. Cuando esta pedagoga, nacida en Avilés (Asturias) pero de padre y familia paterna de Alba de Tormes, se quedó embarazada de su hija hace cuatro años descubrió en las redes sociales otras formas de maternidad y de crianza que le inspiraban y decidió abrir su cuenta como un diario personal del día a día de su hija, con actividades educativas que planificaba para ella. “Un espacio natural que si puede servir de ayuda a alguien, estupendo”, relata. “Es algo sin pretensiones, sin buscar nada y no me imaginaba la repercusión que iba a tener”, reconoce Rebeca, que cuenta con más de 10.600 seguidores en su cuenta julitisaguda .

“Tengo amigas a las que admiro que se toman las redes como un trabajo y son constantes pero yo lo hago para escapar de la rutina y porque me divierte Instagram y debatir de forma sana y respetuosa diferentes puntos de vista con otras mamás”, explica esta ‘mamá influencer’ que trabaja como orientadora en un colegio de pedagogía alternativa en Asturias, que surgió de una cooperativa de familias descontentas con el sistema educativo actual. “Es un sueño hecho realidad”, asegura Rebeca, que lamenta que la “educación alternativa sea minoritaria en España, ya que se centra más en las necesidades del niño y no tanto de la masa”. “El sistema actual está fatal y más si piensas en los que tengan una mínima dificultad. A un niño que nace en enero se le exige lo mismo que al que nace en diciembre y eso es horrible. El niño no tiene un problema real sino que su cerebro no ha madurado y esa exigencia hace que se colapsen y se bloqueen y el colegio se convierte en algo hostil y su autoestima baja”, explica.

Rebeca, que aún recuerda con nostalgia los veranos y festivos de su infancia en Alba de Tormes y donde sigue llevando a su hija Julia como muestra en redes sociales, confiesa que su cuenta en Instagram, pese al éxito, “tiene fecha de caducidad”. “Me han ofrecido colaboraciones pero nunca que dicho que sí indiscriminadamente. He aceptado cosas que encajasen en mis gustos y en mi día a día y siempre con las gracias por delante. Sigo cuentas de maternidad que han ido evolucionando y cuando empiezan a recomendar productos pierden su esencia”, valora esta mamá.