La jubilación llama a la puerta de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja cumple este 2 de agosto 66 años, quedándose muy cerca de la edad legal de jubilación. Una larga vida encima de los escenarios que se hace corta viendo la fuerza que todavía desprende cada vez que ofrece de alguna actuación. La última de ellas fue su intervención en el Orgullo LGBT de Madrid 2022, donde además de recoger el Premio de Mister Gay 2022, interpretó varias canciones con las que consiguió emocionar a todo su pública.

Una mujer que se deja la piel en cada canción y que a pesar de su edad sigue teniendo un timbre y un tono con el que consigue hacer vibrar a sus seguidores. Se vio recientemente en su gira por Latinoamérica, justo cuando la mayoría de personas aseguraba que estaba acabada ella resurgía encima del escenario y saboreaba el éxito en aquella tierra donde se la valora por su profesión y no por sus escándalos personales.

Una vida narrada en sus canciones, pero que se ha visto salpicada por sus polémicas en el ámbito privado. Su distanciamiento con sus hijos, su relación con Agustín Pantoja, su hermetismo a la hora de hablar, su encierro en Cantora y los problemas con la justicia son algunos de los temas que siempre han estado detrás de la cantante.

Eso sí, Isabel Pantoja ya lo dijo en muchos de sus conciertos ‘que se busquen a otra’ porque ella va a seguir dando de qué hablar. No accede a entrevistas en revistas ni platós de televisión, no desmiente, no confirma... lo único que sigue haciendo es cantar y entre tema y tema, lanza los mensajes que ella cree convenientes.

Una diva, cantante, hermana, madre y persona que se ha hecho a sí misma. A sus 66 años la tonadillera no tendrá las celebraciones con las que siempre había contado en su Cantora, al menos no serán las mismas personas la que la acompañarán, pero lo que sí sabemos es que es una de las pocas artistas de la época que siguen poniéndose los tacones en cada actuación.