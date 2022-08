La historia de amor de Anabel Pantoja y Yulen, con más fuerza que nunca

Tras sus aventuras por Honduras, la historia de amor de Anabel Pantoja y Yulen Pereira sigue con más fuerza que nunca. Así lo han demostrado estos días, en los que han aprovechado al máximo el tiempo juntos y pocas veces se han separado.

Después del emocionante reencuentro que la sobrina de Isabel Pantoja protagonizó con su exmarido, Omar Sánchez, los concursantes de ‘Supervivientes’ se volvieron a juntar en plató. Al ver las imágenes del esperado momento entre su novia y su expareja, Yulen no ocultaba su sorpresa y advirtió varias veces “no querer sentirse el segundo plato de nadie”.

Una vez puesto el punto y final en su relación con Omar, Anabel se ha dejado ver disfrutando de su amor con Yulen sin ningún tipo de tapujos. Por lo que parece, la relación va viento en popa, confirmando así que ya son una pareja consolidada.

Sin embargo, no no todo el mundo confía en la pareja. Jorge Javier Vázquez aseguraba hace tan solo unos días que el futuro de la pareja es bastante incierto, ya que Anabel podría haberse dado cuenta de que Yulen no le gusta tanto como imaginaba.

Aunque el joven esgrimista ha preferido tomarse con filosofía las palabras del presentador: “Lo habrá dicho todo en broma. Jorge Javier es amigo, aquí todo el mundo opina, aquí ha opinado todo el mundo de las relaciones, de amores”.