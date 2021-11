La guerra entre Kiko Rivera e Isa Pantoja continúa a golpe de ‘bloqueo’ en Instagram

La relación entre los hijos de Isabel Pantoja atraviesa por uno de sus momentos más delicados y, después de mes y medio sin dirigirse la palabra y de que Isa Pantoja desvelase en ‘El programa de Ana Rosa’ que su hermano no la había felicitado por su cumpleaños -“está en paradero desconocido”, dijo- Kiko Rivera ha ido un paso más allá en su guerra fraternal y no solo ha dejado de seguir a su hermana en Instagram, sino que la ha bloqueado.

Una afrenta para las nuevas generaciones, para las que un ‘unfollow’ es algo muy serio pero un bloqueo ya significa una ruptura total y definitiva, puesto que implica que no puedes ver el contenido que la otra persona comparte a través de sus redes sociales. Y eso ha hecho Kiko Rivera, dejándole claro a Isa que su relación está tan tocada que ni siquiera puede tener acceso a sus publicaciones en Instagram, principalmente profesionales desde que concedió la polémica exclusiva asegurando que su hermana no tenía ni “oficio ni beneficio” y que le había engañado a base de “patrañas”.

En la primera reacción de Isa sobre el bloqueo del Dj en el mundo 2.0, lejos de mostrarse afectada, se ha tomado a broma este ‘desaire’ público de Kiko. De hecho, ha asegurado que es algo que ya sabía y que, para qué negarlo, no le ha sorprendido para nada. Eso sí, y después de que se publicase que ella también le había bloqueado a él, la hija de Isabel Pantoja aclara que eso no es así: “Yo no le sigo pero no le he bloqueado”, afirma.

Con la relación entre hermanos en uno de sus momentos más delicados, inevitable preguntarle a Isa por la reaparición de Kiko en ‘Sábado Deluxe’ pocas semanas después de asegurar que no volvería a pisar un plató -fue a la Televisión gallega y a la casa de ‘Secret Story’ tras esta declaración de intenciones- y, resignada, la peruana se espera que hable de ella aunque cree que es algo “normal porque le preguntarán”.