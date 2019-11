La entrenadora ‘salmantina’ favorita de las famosas

Muchos la conocerán por ser la entrenadora personal de las influencers o celebrities. Populares prescriptoras de moda como Alexandra Pereira (Lovely Pepa) y Laura Escanes (mujer de Risto Mejide), cantantes como Aitana (Operación Triunfo), actrices como Blanca Suárez y Sara Sálamo (mujer del madridista Isco Alarcón) exhiben en sus redes sociales sus rutinas de fitness guiadas por Crys Dyaz y su equipo. Es la parte más visible y pública de una mujer, ex deportista de élite y empresaria de éxito, con sangre salmantina —su familia paterna es de Gallegos de Solmirón—, que vive uno de sus mejores momentos profesionales y personales.

Cristina Díaz o Crys Dyaz (73.500 seguidores en Instagram), que el pasado mes de octubre se alzó con el Premio a la Mejor Entrenadora Personal de España en los Mcfit Awards, atesora un brillante currículum plagado de esfuerzo y mucho trabajo tanto como nadadora, con 13 récords de España absolutos en la prueba de 50 braza, como después como empresaria al frente de un centro en La Moraleja (Madrid) de entrenamiento personal, fisioterapia y restaurante saludable con 15 personas en plantilla. Trabajo que compagina con su día a día como madre de un niño pequeño y otro en camino, además de participar en numerosos eventos sociales y deportivos.

La historia de Crys Dyaz y su pasión por el deporte comienza en su infancia, cuando su madre acudía a clases de natación e inscribió a su hija un par de días a la semana para que hiciera deporte. Pronto vieron que Crys destacaba y tenía condiciones y pasó al Club de Natación de Marbella donde comenzó a competir. Tenía ocho años y entrenaba una hora a la semana. Cuando le fichó la Federación Madrileña de Natación su carrera se profesionalizó con campeonatos y tres horas diarias de entrenamiento. Sus victorias en los campeonatos de España le llevaron a formar parte de la Selección Española de Natación y a vivir en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con una regia disciplina y 8 horas diarias de entrenamiento. Una juventud de duro sacrificio que le reportó importantes logros (13 veces récord de España en braza) que compatibilizaba con sus estudios de Bachillerato, primero, y después con la carrera de Fisioterapia.

“Hubo momentos duros y fue un sacrificio brutal para una niña de 16 años, pero lo repetiría con los ojos cerrados. La capacidad de trabajo y la fuerza de voluntad me ha venido del deporte de élite. Ante ningún fracaso hay que darse por vencido y hay que luchar. Es verdad que lo peor de aquella época fue que me perdí cosas que los de mi edad disfrutaban, pero años después lo he recuperado y todo compensa”, confiesa Crys Dyaz a LA GACETA.

Fue su capacidad de trabajo, marcarse objetivos y luchar por los sueños lo que le llevó a “pensar a lo grande”, reconoce la empresaria. “Sentía que competir y entrenar no me aportaba lo suficiente para ser feliz y tenía otras miras”, explica. Recién terminada la carrera de Fisioterapia comenzó a recorrer con su camilla portátil domicilios para hacerse con una cartera de clientes fiel, que poco a poco iba creciendo. Su vínculo con su pareja y ahora marido, Rodrigo Carretero, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, le llevó a compartir su pasión por el deporte y el entrenamiento personal y a montar su centro Crys Dyaz & Co donde ella desarrolla un trabajo multidisciplinar como entrenadora personal, fisioterapeuta y experta en nutrición y trabaja con su marido y un amplio equipo. Un centro que ya piensa en ampliar con otra planta más y más personal por la demanda que tiene.

Dirigir una sesión deportiva para 4.000 personas en la Fit Night Out en Madrid, participar en la convención de Adidas, abrir con una coreografía el concierto de Cadena 100 “Por ellas”... son algunos de los últimos eventos que ha protagonizado Crys Dyaz que ya ultima su primer libro que presentará en diciembre o enero con consejos sobre hábitos de alimentación, vida saludable, ejercicios y cómo se pueden cumplir los sueños como le ha pasado a ella.

“Estoy en una vorágine. Me pasan tantas cosas buenas y especiales que pasan los días y no me da tiempo a emocionarme, pero es un orgullo”, cuenta Crys Dyaz, que reconoce que ha habido un boom por la vida sana y el deporte en los últimos años. “Cuando yo empecé a trabajar en esto, la gente se cuidaba, pero el perfil era más escueto. Ahora es un boom absoluto. La gente gasta el dinero en profesionales porque es una inversión de futuro. Ahora a las 7 de la mañana ya tenemos lista de espera para entrenar en nuestro centro cuando hace años la gente prefería dormir o poner excusas”, responde.