La desolación de la televisiva Lola Ortiz tras la muerte de su novio Luis Ojeda a los 20 años

La muerte del exjugador del equipo juvenil de la UD Las Palmas Luis Ojeda Suárez, a los 20 años, ha dejado devastados a todos sus allegados. Entre ellos se encuentra su novia Lola Ortíz, personaje habitual de la televisión tras su paso por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y ‘Supervivientes’.

Ella misma dio la noticia, además del club canario, en las redes sociales, donde se despidió de él.

“Luis ya no está entre nosotros”, anunció la joven canaria. “Estoy completamente destrozada. No sé como sobrellevar algo así”, aclaró, sin dar detalles, eso sí, de las causas del fallecimiento, aún desconocidas, salvo que fue el 23 de abril cuando el joven deportista perdía la vida.

“Se fue la persona que quería con toda mi alma y ahora ya no está. Se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar. Te echo de menos gordi”.

“Quiero pensar que eres mi ángel de la guarda y que vas a cuidar de mí”, contesta una Lola abatida completamente.