Kiko Rivera afirma que su Isabel Pantoja continúa en sus trece: “sigue con su prepotencia”

Kiko Rivera se ha sentado esta noche en el plató del ‘Deluxe’ y ha hablado abiertamente sobre la relación que mantiene ahora mismo con Isabel Pantoja, Anabel y su hermana, Isa Pantoja... y lo cierto es que no nos ha dejado indiferente porque el relato del dj no es tan diferente a hace unos meses.

“Yo a mi madre lo único que he hecho ha sido perdonarle lo económico, lo tengo decidido, no voy a luchar por algo que me va a llevar 25 años, tengo vida y quiero disfrutarla, pero mi madre tiene que sentar conmigo y explicarme. No voy a volver a una guerra innecesaria que me perjudica a mi salud mental” empezaba asegurando el hijo de Isabel Pantoja.

Y es que el dj ha detallado que, aunque la muerte de su abuela le haya acercado a su madre, no ha cambiado nada, simplemente le ha pedido perdón por todas las cosas que ha dicho de ella en televisión, pero no ha visto en ella una actitud de querer arreglar las cosas.

En cuanto a cómo fue el momento en el que se reencontró con su madre, confiesa que: “Cuando yo empiezo a llegar a la casa, veo de lejos a una persona en el patio, todavía no sabía quién era, pero sabía que era mi madre. Ahí se me salía el corazón por el pecho, una sensación tremenda. Mi madre buscándome con la mirada, y cuando me ve, se cae un poco para abajo y le di un abrazo. ‘Gracias mamá, te has tenido que morir para que mi hijo venga a verme’ decía ella. En ese abrazo no había nada qué decir, en ese momento era mi madre, la que yo tanto he reclamado...”.

Pero tras el paso de los días, Kiko asegura que las cosas con su madre cambiaron desde el minuto uno que salió de Cantora tras ir a darle el pésame: “Mi madre en el momento en el que yo salgo de Cantora vuelve a ser Isabel Pantoja, no esa madre que estuvo conmigo esas cuatro horas. Pasan los días, hablo con mi madre, le hago una videollamada para que vea a sus nietas”.

El marido de Irene Rosales habla a la cantante pasados los días para hablar de todo lo que ha sucedido entre ellos, peor no obtuvo una respuesta favorable: “Pero llega el día en el que le mando un mensaje y le digo de quedar con ella a solas, ni en cantora, ni en mi casa, para preguntarle cosas y ahí aparece Isabel Pantoja ‘preguntarme tú, te tendré que preguntar yo’. Sigue con su prepotencia que tiene, me tengo que acostumbrar a su manera porque esto no puede ser. La llamé y la dije de todo y le dije que no la iba a volver a llamar. Me decía que qué le tenía que decir yo a ella”.

Kiko ha asegurado que: “Si le llego a pedir perdón en una de esas conversaciones, le pedí perdón por mi comportamiento, pero a mi ella no me ha pedido perdón” y también ha confirmado que su relación con su hermana y Anabel Pantoja no está en el mejor momento, pero que les llamará para arreglar las cosas porque lo más importante es la familia.