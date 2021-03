Jorge Javier Vázquez y Ortega Cano se dicen de todo: “Qué motivos tienes para ponerme como un trapo, como un maricón...”

Jorge Javier Vázquez ha llegado esta tarde al plató de ‘Sálvame Diario’ diciendo que había visto el primer episodio de la serie-documental de Rocío Carrasco y lo cierto es que nos hemos quedado de piedra cuando hemos escuchado al presentador decir que es algo muy necesario y que toda la audiencia se va a quedar muy impactada con una cosa que cuenta la protagonista sobre Ortega Cano.

La reacción del torero no se ha hecho esperar, ha salido a la puerta de su hogar para hablar ante las cámaras de ‘Sálvame Diario’ y recriminar a Jorge Javier Vázquez que le trate siempre sin respeto... algo que no se ha entendido porque el presentador no ha hablado en malos términos del torero.

“Le quiero decir a Jorge Javier Vázquez qué motivos tiene a lo largo del tiempo que nos conocemos para tratarme a mí de esa manera, para ponerme como un trapo, como un maricón, que con mis respetos hacia ellos, son cosas que se salen de lo normal. Yo nada más que decir que por favor, de aquí en adelante, las veces que hemos hablado me ha tratado normal, y con respecto a Rocío Carrasco ya lo veré el domingo” han sido las primeras declaraciones de Ortega Cano.

Y es que el marido de Ana María Aldón ha confesado que: “Quiero que me trate con el respeto que yo le trato a él” y ha asegurado que se encuentra muy disgustado: “De salud estoy regular, pero estoy muy herido porque siempre que hablas de José Ortega Cano, que tengo mi historial como persona y como torero, siempre estás como poniéndome de maricón, de todo”.

Además, Ortega Cano ha explicado que si Rocío Carrasco tiene de qué hablar, él también: “Yo tengo para escribir varios libros, tengo muchas cosas para contar para libros entero” y ha terminado diciéndole a Jorge Javier Vázquez: “En el futuro espero que me trates con respeto, yo te voy a tratar con respeto”. Un malentendido que ha quedado aclarado porque el presentador le ha confesado que en ningún momento se refería a las habladurías que siempre ha habido sobre su orientación sexual, sino a un hecho de la vida de la hija de la Jurado.