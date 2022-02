Jorge Javier Vázquez, vivo de milagro tras sufrir un accidente en su obra de teatro

Minutos antes de comenzar ‘Sábado Deluxe’ veíamos en Instagram un storie de Sonsoles Ónega en el que podíamos ver a Jorge Javier Vázquez acompañado por Miguel Ángel Nicolás, Mercedes Milá y ella misma tras haber acudido a ver ‘Desmontando a Séneca’. No llamaba la atención la imagen, sí el texto que establecía la presentadora: “Está vivo de milagro, ya os contará él esta noche”.

Jorge Javier Vázquez aparecía en la pequeña pantalla pasadas las 22h y confesaba ante todos los espectadores del ‘Deluxe’ que había sufrido un accidente en su obra de teatro que le había dejado en shock:

“Hay un momento en el que estoy sentado y todo a oscuras, y, de repente, el bastidor que cae al final, ha caído antes de tiempo. Yo estaba diciendo el texto y escucho el sonido, el bastidor se viene encima, y me he tirado al patio de butacas, a oscuras, y me he pegado una hostia... No me hubiera dado, de todas formas, solo se manipula cuando estoy fuera de la zona de peligro. Pero yo me lo veía encima”.

El presentador, en shock todavía, aseguraba que había tenido que parar la función unos minutos, pero a pesar del susto la terminó y más tarde requirió del equipo médico: “Ha tenido que venir la ambulancia. En el suelo, sin poder moverme. La gente se pensaba que era la función. Hemos suspendido durante tres minutos”.

Lo mejor de todo es que el presentador ha explicado que ese accidente cree que es un aviso de su amiga Mila Ximénez, que le está queriendo decir que vale ya de sufrir y de quejarse por todo, que tiene que centrarse en vivir. Y es que él presentador ha estado unos meses bajos de estado de ánimo y había sentido hasta en dos ocasiones que ‘alguien’ le había tocado... por lo que ha compartido con su público su percepción:

“He llegado a la conclusión de que he tenido un aviso de Mila Ximénez. Últimamente estaba perdiendo el tiempo pensando en qué debo hacer para ser feliz y he tenido el aviso de ‘basta de tristezas’, en pensar en cómo estamos, en qué nos falta... nos falta vivir. Nos está haciendo ver que hay que salir. Siempre llevo una foto de mi padre y de Mila y hoy solo estaba la de Mila”.