Jorge Javier Vázquez destapa por qué no quiere reconciliarse con Isabel Pantoja

De todos es sabido que la relación entre Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja ya no es lo que era, por no decir que ahora mismo no comparten confidencias ni cenas como lo hacían en el pasado. Entre ellos hubo un antes y un después cuando la tonadillera entró en prisión y posteriormente se sentó en El Hormiguero e hizo unas declaraciones que no gustaron nada al presentador.

Hoy se ha sentado en el Deluxe y se ha sometido al Polígrafo Deluxe con Conchita y se ha sincerado sobre por qué no hace las paces con la cantante. Parece ser que el presentador tiene muy claro que la artista posee mala energía y no quiere enterrar el hacha de guerra con ella porque no quiere tener ¿mala suerte?

“No creo que de mala suerte, pero vive instalada en la mala energía y entonces... la gente cree que acceder a ella es complicadísimo, es muy difícil, pero yo creo que es todo lo contrario, hacerse colega de Isabel Pantoja es muy sencillo. Ella requiere atención las 24 horas del día, tú no puedes acceder a esa demanda, desde que se levanta hasta que se acuesta no hace nada” ha sido la justificación que ha dado Jorge Javier Vázquez cuando ha confesado que no hace las paces con ella porque no quiere tener mala suerte.