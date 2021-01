Isabel Pantoja ha dado permiso a su hermano Agustín para demandar a Kiko Rivera. Esta es la sorprendente noticia que ha revelado Antonio Rossi en “El programa de Ana Rosa”, dejándonos a todos tan sorprendidos como imaginamos que se habrá quedado el Dj al descubrir que su madre está de acuerdo con que su tío emprenda acciones legales contra él tras sus últimas declaraciones en diferentes medios de comunicación.

Kiko, que siempre mantuvo una relación tan cercana con su tío que le consideraba como una especie de padre, no ha dudado en cargar tintas contra Agustín Pantoja y culparlo, en parte, del tenso enfrentamiento que mantiene en la actualidad contra su madre.

Así, en sus últimas entrevistas, Kiko ha retratado a su tío como una persona acomplejada, como un mantenido, un envidioso y un vago, entre otras lindezas, además de asegurar que ha apartado a todo el mundo de Isabel Pantoja para poder manejarla a su antojo.

Unas declaraciones que Agustín, alérgico a la prensa y siempre en un segundo (por no decir tercero) plano mediático, no está dispuesto a dejar pasar por alto. Por eso, aunque se trate de su sobrino, no dudará en emprender acciones legales en contra de Kiko y defender su honor en los tribunales.

Consciente de que su decisión traería mucha polvareda y afectaría, directamente a Isabel Pantoja, Agustín ha pedido permiso a su hermana para demandar a su propio hijo y, para sorpresa de propios y extraños, la tonadillera se lo ha dado. En palabras de Antonio Rossi, la artista habría dicho a su hermano que, “haga lo que haga, ella estará a su lado”.

Pese a que por el momento Agustín no ha tomado la decisión definitiva y no ha emprendido acciones legales contra Kiko, el “permiso” que Isabel le ha dado a su hermano para hacerlo abrirá una brecha todavía más grande en la maltrecha relación de madre e hijo, ya de por sí herida de muerte.