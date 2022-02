Isabel Pantoja, abatida por la exclusiva de Kiko Rivera sobre su hermana

La familia Pantoja está de nuevo en el punto de mira después de la durísima entrevista que Kiko Rivera ha concedido en la revista ‘Lecturas’ arremetiendo contra su madre, Isabel Pantoja, y principalmente contra su hermana Isa.

En el peor momento de la tonadillera —se especuló con que su estado era muy delicado— su hijo no ha dudado en desvelar episodios tan íntimos como que su progenitora le decía a menudo que “no aguantaba más, que se iba a quitar de en medio” y asegura que no piensa ir a Cantora para interesarse por ella pese a las preocupantes noticias sobre su salud. “Si me llamara y me dijera que tiene una pistola en la cabeza y que se va a pegar un tiro tendría que ir, pero porque se oigan voces no. Yo también he estado en el hospital y no ha venido nadie. No tengo ganas ni necesidad de que una persona te consuma hasta hacerte sentir su tristeza y su malestar. Para mí es como si no existiera”, sostiene, más duro y frío que nunca al hablar de Isabel Pantoja.

Pero si alguien ha quedado ‘señalada’ tras la brutal exclusiva de Kiko ha sido Isa, a quien confiesa que “pegué una vez cuando la pillé intentando cortarse las venas en Cantora”. Con una rabia que ha llamado la atención de propios y extraños, el Dj reniega de su hermana, a la que ya no considera su familia y de la que, tajante, deja claro que no quiere saber absolutamente nada.

Unos ataques sin precedentes de un Kiko cuya imagen ha quedado por los suelos y a los que Isabel Pantoja ya ha reaccionado. Tal y como ha desvelado Marisa Martín Blázquez en ‘El programa de Ana Rosa’, la tonadillera ha vivido esta nueva exclusiva de su hijo “de una manera tremenda”.

“Le ha dolido más lo que ha dicho de su hija que lo que ha contado sobre ella, de quien ya había dicho bastante y suficiente en sus últimas entrevistas”, ha asegurado la periodista, explicando que Pantoja “no entiende cómo Kiko ha llegado a este punto”.

Según la colaboradora, la artista solo entiende estas declaraciones de su hijo contra Isa porque “esté tan mal que tiene un doble problema y debería hacer algo para intentar curarse”.

Sin embargo, y a pesar de su intenso dolor —y su preocupación por su niña tras los ataques de Kiko— Pantoja no ha llamado a Isa y, aunque “era su intención”, “está tan hundida que ni siquiera se ha visto con fuerzas de levantar el teléfono” para mostrar su apoyo a su hija en estos duros momentos.

Y si no ha llamado a Chabelita, mucho menos a Kiko para decirle que con este comportamiento demuestra que no está bien ya que, como todo apunta, la artista parece haber tirado la toalla con su hijo, con quien da la relación por perdida tras sus útimas y durísimas entrevistas.