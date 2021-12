Isa Pantoja pide a su hermano Kiko Rivera que rectifique tras filtrar unos audios

La guerra entre los Pantoja parece no finalizar nunca. En este caso, le hemos preguntado a Isa Pantoja en qué situación se encuentra su enfrentamiento con Kiko Rivera y lo cierto es que nos ha explicado, con todo lujo de detalles, en qué momento se encuentra.

Isa Pantoja no aclara si ha tomado medidas legales contra su hermano Kiko y le pide que rectifique tras filtrar los audios: “Ya se verá si he tomado o no, pero yo quiero una rectificación porque eso a mí me ha perjudicado y ya no solamente es que envíe un audio sino un audio que me viene súper mal de cara a comentarios de todo tipo y a mi familia”.

Y es que la joven todavía no entiende cómo envió ese audio a un colaborador de ‘Sálvame Diario’: “Me viene mal entonces no me ha gustado sabiendo que había una repercusión y sin pararla tampoco porque no se ha hecho responsable de haberlo enviado ni de los comentarios que han venido de ahí así que sigo molesta y voy a intentar que rectifique y por lo menos me pida disculpas porque es algo que me parece bastante serio y si tiene que cargar con alguien que cargue conmigo y no con mi relación porque yo de todas las cosas que salen bien podría creérmelas y estoy dando la cara en el programa siempre por él y su relación sin entrar en que ellos tengan problemas porque eso es cosa de ellos”.

La hija de Isabel Pantoja se muestra algo melancólica después de las bonitas palabras que tuvo el dj hacia ella en un programa de televisión: “A ver me hubiese gustado que siguiese así, pero bueno las cosas están así y ya está”.

En cuanto a si pasará las Navidades junto a su madre: “Sí, si ella tiene ánimos sí”. Isa P desconoce si es cierto que existe un dueto de la tonadillera y Rocío Jurado: “Yo no lo sé, no me consta. Yo sé que en YouTube hay cosas de ellas, pero que lo ponen, que lo montan, pero dueto como tal no hay sino yo lo sabría y no lo he escuchado”. En cuanto a las declaraciones de Omar Montes sobre ella, la joven se muestra reacia a la hora de hablar de su ex: “No, no quiero hablar de esa persona, de verdad”.