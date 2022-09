Ibai Llanos confiesa que corre riesgo de quedarse completamente ciego: “No saben aún qué problema tengo”

La naturalidad y sinceriddad de Ibai Llanos ha vuelto a sorprender a sus seguidores tras confesar él mismo un problema en su vida privada que inevitablemente le afecta en lo laboral.

Con la vuelta del debate de quién es mejor o peor en las competiciones de videojuegos en la que participan los creadores de contenido, el vasco ha comentado que él no tiene problemas en reconocer que no es el más habilidoso jugando. Sin embargo, hay una razón médica detrás.

“Cuando juego a un juego que es nuevo, yo voy a ser muy malo”, ha confesado. La razón es que, como ya ha revelado otras veces, tiene una ceguera del 90% en el ojo izquierdo que, como ha dicho, “afecta en el día a día”.

En uno de sus últimos directos, ha dado los últimos avances de los resultados médicos a los que se está sometiendo desde que conoce esta enfermedad y las noticias no son muy buenas.

“No me han podido descartar que me quede ciego”, se ha lamentado, recordando que no es un asunto del que bromear o usar para insultarse en sus habilidades de juego: “Es un problema bastante serio”.

Según ha relatado, aún continúan haciéndole pruebas porque “no saben ni siquiera qué problema es”. En las últimas visitas al especialista han observado que también hay células afectadas en el ojo derecho, por lo que quieren averiguar si es algo genético o, peor, degenerativo.

“Es algo real, no es por hacer la broma. Es algo que es triste, no me mola”, ha continuado bastante afectado: “Es un problema de verdad a la hora de jugar a videojuegos y también me afecta a la hora de leer”.

Aun así, aún hay esperanza, ya que en otras ocasiones ha señalado que está probando un tratamiento que pueda parar el problema o incluso arreglarlo. Además, hay investigaciones activas que en un par de años podrían conseguir una nueva medicina para tratarlo.

“No es una excusa”, ha recordado, pero es algo a tener en cuenta en todas las actividades que hace frente a la pantalla en su rol de creador de contenido para Twitch.