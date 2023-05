Gonzalo Miró da la última hora del estado de salud de Amaia Montero

El periodista y presentador Gonzalo Miró ha hablado en una entrevista sobre su amistad con la cantante Amaia Montero, con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado. A pesar de que asegura que no es su portavoz oficial, Miró ha dejado entrever que la artista está cerca de dar una buena noticia y es que ambos siguen manteniendo una excelente amistad, tal y como han demostrado en redes sociales.

Miró confiesa al equipo de Europa Press que habla frecuentemente con Amaia y que la ve cada vez más animada y cerca de dar una sorpresa a sus fans: “Hablo con ella y cada vez está más cerca de darnos una buena noticia”. A pesar de que no especifica de qué se trata, sus palabras han generado expectación entre los seguidores de la cantante: “Está animada ella, sus fans, los que la queremos, sus amigos, o sea que cada vez va quedando menos”.

Además, Miró habla sobre los bajones anímicos que pueden afectar a cualquier persona, incluso a aquellas que gozan de éxito en su carrera: “Son trabajos que la gente solo ve la parte del éxito, la parte positiva, pero bueno, no siempre se está de la misma manera anímicamente, entonces yo creo que eso afecta, pero yo no le daría más importancia, a todos nos pasa. Es imposible estar en la cresta de la ola”.

En este sentido, el periodista asegura que ha pasado por momentos difíciles en su vida, al igual que Amaia, pero que lo importante es superarlos y seguir adelante: ¿Quién no tiene bajones a lo largo de la vida? Yo creo que eso le pasa a todo el mundo, pero cuando es alguien conocido tiene más notoriedad y luego se supera y a seguir con su carrera de éxito, que es lo que realmente le llena y le completa “.

Por otro lado, el presentador también ha hablado sobre su vida personal, revelando que no tiene planes de ser padre por el momento. Aunque no descarta la posibilidad en el futuro, Miró asegura que por ahora no se plantea esta opción: “No se me ha pasado por la cabeza de momento, pero mira, como hay tiempo porque hay edad para hacerlo, pues no sé si será con 70 años, pero bueno ahora tengo 42 y de momento no me lo planteo”.

En cuanto a la relación que une a Gonzalo Miró y Amaia Montero, la pareja mantuvo una relación sentimental en el pasado que duró varios años. A pesar de que terminó hace un tiempo, ambos han mantenido una buena amistad y han hablado abiertamente sobre su pasado en diversas ocasiones.