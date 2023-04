Gabriela Guillén, sobre su relación con Bertín Osborne: “Yo le doy masajes, luego nos vamos a cenar”

La ‘relación’ de Bertín Osborne y Gabriela Guillén sigue dando mucho que hablar. Tras salir a la luz este martes la especial amistad que el presentador mantendría con la modelo y fisioterapeuta a la que conoció hace un año en una campaña publicitaria, el ex de Fabiola Osborne salía al paso de la informaciones y, tan sincero como de costumbre, dejaba claro que en estos momentos está completamente cerrado al amor: “No es mi novia, no estoy enamorado ni ilusionado. Es una amiga especial como tengo otras muchas amigas especiales. La he visto 8 o 10 veces. Punto y se acabó” declaraba a la revista ¡Hola!

Unas palabras que horas después matizaba en el programa de Federico Jiménez Losantos en EsRadio, reconociendo que aunque Gabriela no es una amiga más, “estar enamorado son palabras mayores”. “Es una amiga a la que veo de vez en cuando, pero ya veremos. Dentro de cuatro meses diré si tengo novia o no” aseguraba, dejando claro que piensa seguir quedando con la fisioterapeuta y solo el tiempo dirá en qué queda su especial amistad.

Cómoda con el protagonismo mediático que ha adquirido en los últimos días, Gabriela se ha confesado ante los micrófonos de Europa Press y, a pesar de que quiere ir poco a poco y vivir con cautela su historia con Bertín, sí reconoce que va a intentar que lo que tiene en esto momentos con él se “consolide”.

Asegurando que no le asusta la fama de mujeriego del presentador -”¡Qué va! ¿Por qué decís eso?” ha afirmado sonriente- la joven da un paso atrás y, tras confirmar hace dos días su incipiente noviazgo con el artista, ahora sostiene que “no he afirmado ni negado nada”. “Os agradezco que estéis aquí pero la verdad es que no voy a decir más nada, ya él ha dicho todo lo que tenía que decir y yo también. Somos amigos especiales, que lo ha dicho él y ya está” explica, reconociendo que aunque “quiere mucho” a Bertín, por el momento no se puede hablar de relación sentimental: “Más adelante se verá”.

“El futuro nunca se sabe. Somos amigos. Yo le doy masajes, le doy tratamiento, luego nos vamos a cenar. ¿Qué te puedo decir? Es una relación... le seguiré dando masajes mientras él tenga dolencias. Y claro que vamos a continuar con nuestra amistad” ha añadido.

Horas después de estas primeras declaraciones, Gabriela ha vuelto a atender a las cámaras de Europa Press y, definiendo a Bertín como un “hombre guapísimo”, ha confesado que, al contrario que el artista -que ha asegurado que al igual que con ella sale con más ‘chavalas’- ella no tiene más ‘amigos especiales’: “Él tiene amigas igual que yo tengo amigos, es tan lícito. Pero yo no estoy conociendo a nadie más”, confirmando con un “claro” que está completamente centrada en el cantante.

¿Les veremos pronto juntos? Como adelanta la joven, podría ser, ya que si el trabajo se lo permite aceptará la invitación de Bertín e irá a la Feria de Sevilla con un grupo de amigos entre los que se encuentra el presentador.

Además, Gabriela ha tenido unas palabras para Fabiola Martínez, a la que confirma que conoció en un evento en el que también estaba el artista y de la que prefiere no hablar porque no la conoce, aunque confiesa que le parece “una madraza por lo que he visto, una mujer súper guapa y con un estilazo”.