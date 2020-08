Fani y Christofer suspenden su boda cinco días antes de celebrarla

Solo cinco días antes de pasar por el altar, Fani Carbajo y Christofer Guzmán han decidido dar un paso atrás y no casarse de momento. La pareja ha decidido pausar sus planes de boda debido a la actual situación de la crisis sanitaria por el coronavirus. “Me caso por amor. Voy a posponer la boda, no tengo prisa. Yo creía que para el 28 de agosto las cosas iban a estar mejor”, ha contado la exconcursante de La isla de las tentaciones visiblemente afectada.

Para ella la situación que atraviesa España, sumida en una creciente oleada de contagios, es motivo para dejar de un lado se esperada boda: “Yo no quiero que nadie se contagie una boda. No iba a ser una boda bonita, hay que mantener la distancia. Todos en casa a la una de la madrugada. No podía acercarme a ellos por miedo... Entonces pensé, así no se puede”.