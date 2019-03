Fallece el colaborador de Crónicas Marcianas, Martí Galindo

adjuntado una foto del artista.

Pero no ha sido el único que ha querido recordarle, Paz Padilla se ha sumado a esta ola de condolencias y ha querido dedicar unas palabras a su excompañero por su perfil de Instagram: “¡Estoy muy triste! Martí Galindo era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso, una persona como pocas hay, hizo mi trabajo muy fácil. No te olvidaré, no te olvidaremos, todos te queríamos”.