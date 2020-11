Joan Mir ha sido el último campeón del mundo de MotoGP en una gran temporada en la que nadie le daba como favorito pero en la que supo destacar a base de constancia y, como no, talento. y sorprendiendo a todo el mundo ha asegurado que no tiene carnet: “Fuera de los circuitos no puedo coger la moto porque no tengo carnet”. “Con el pase de MotoGP fui un día a tráfico y me dijeron venga vete a tu casa”, bromeaba.

Cualquiera pensaría que un piloto de motociclismo profesional, y sobre todo el campeón del mundo de la categoría reina de este deporte, tiene un carnet de conducir para motos. Sin embargo, no es su caso, según él mismo confesó.

Todo esto lo confirmó en el programa de ‘La Resistencia’, el distendido programa que presenta David Broncano