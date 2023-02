El tenso encuentro entre Gerard Piqué y Shakira en casa de la colombiana

Que la relación de Shakira y Gerard Piqué es del todo menos cordial desde que anunciaron su separación no es un secreto para nadie. En los últimos meses han coincidido en varias ocasiones - como en algún partido de béisbol de su hijo Milan, o en la función navideña del colegio de sus pequeños - y la tensión se palpa en el ambiente; cada uno en una punta del recinto, sin dirigirse la palabra ni siquiera saludarse, y sin poder disimular lo incómodo del momento.

Un ‘mal rollo’ que no habría hecho más que empeorar tras el lanzamiento de la nueva canción de Shakira, ‘Session #53’, repleta de dardos dedicados al exfutbolista y a su nueva novia, Clara Chía. Y todavía podría haber más sorpresas, ya que hace apenas unas horas se filtraba una frase del próximo single de la colombiana, una colaboración con Manuel Turizo en la que Piqué sería de nuevo el protagonista: “Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”. Tendremos que esperar a escucharla al completo, pero se rumorea que la cantante volverá a arremeter contra su ex.

Coincidiendo con la filtración de estos segundos de su nuevo single, Shakira se ha visto las caras con Gerard y, para qué negarlo, ¡el momento no ha podido ser más tenso! El catalán acudía este miércoles por la tarde a la casa familiar para recoger a sus hijos y, como de costumbre, se quedaba en la calle, en el interior de su vehículo, esperando a Milan y a Sasha.

Y ha sido segundos después de su llegada, con el coche aparcado justo delante del garaje de la cantante, cuando Shakira ha llegado al lugar con su hermano Tonino, pasando por delante de Piqué e ignorándolo completamente mirando al frente con la cabeza bien alta.

Un gesto que ha cambiado al descubrir a su hijo Sasha acercándose por la acera dirección al vehículo de su padre, cuando la colombiana ha dedicado un breve saludo con la mano al pequeño, continuando dirección al interior de su casa sin bajarse del coche en su afán por ignorar al exfutbolista.