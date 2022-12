El mensajito de Aitana a Miguel Bernadeau con Sebastián Yatra delante

Noche especialmente emotiva para Aitana. Dos años después de comenzar su gira ‘11 Razones’ y tras decenas de conciertos con los que ha arrasado tanto en diferentes puntos de la geografía española como en Latinoamérica, tocaba decir adiós y poner el broche de oro a un impresionante tour que la ha consolidado como la cantante del momento. Y qué mejor que hacerlo en Madrid y en el Wizink Center, con miles de personas que colgaron el cartel de ‘no hay entradas’ y se volcaron en la artista en la que ha sido su primera actuación desde que se confirmó su ruptura con Miguel Bernardeau.

Espectacular con un ajustado mono metalizado con escote corazón, emocionada y con los nervios a flor de piel, Aitana daba comienzo a uno de los conciertos más especiales de su carrera con unas sinceras palabras en las que muchos han visto un mensaje encubierto al que ha sido su novio durante los últimos cuatro años y con el que rompió recientemente una relación marcada por los rumores de crisis desde hace meses.

“Estoy muy emocionada y voy a intentar no llorar mucho esta noche. Soy una persona muy emocional, pero también soy ese tipo de cantante que no sabe cantar llorando, entonces tengo que intentar no llorar mucho esta noche porque todo el tiempo tengo las emociones a flor de piel” ha confesado.

“Este concierto es totalmente improvisado. Normalmente, cuando reservas un Wizink suele ser con un año de antelación. Esto me lo inventé yo hace literalmente tres semanas, más o menos, en Argentina. Todo el mundo no paraba de poner tweets diciendo ‘mañana en Uruguay es el último concierto’ y había algo en el corazón que me decía que ese no era el último concierto. No por nada, sino porque sabía que esto, de algún modo y otro, estaba escrito en el destino. De repente tuvimos una fecha aquí y vosotros lo agotasteis súper rápido. Gracias de corazón porque eso sí que era algo que no esperaba” añadía, prometiendo a sus incondicionales que la de este martes sería “una noche de muchas emociones” que pensaba disfrutar “como absolutamente nunca en mi vida”.

Un discurso que el Wizink al completo ha aplaudido completamente entregado antes de corear los grandes éxitos de Aitana, enorme en un fin de gira que tardará mucho en olvidar: ‘11 razones’, ‘Formentera’, ‘Teléfono’... con cada tema ella se venía arriba - haciendo un alarde de voz y bailes al alcance de muy poquitos - y el público enloquecía.

Además, y como guinda al pastel, la cantante prometió que habría muchas sorpresas. ¡Y vaya si las hubo! La primera, cantar a dúo ‘Si tú la quieres’ con David Bisbal. No fue la única, porque poco después se subían al escenario Pablo López - con quien nos dejó al borde de las lágrimas con ‘Vas a quedarte’ -, Peta Zeta y Lola Índigo. Dani Martín, en cambio, no pudo acompañar a Aitana en su gran noche, pero la triunfita tuvo un guiño al exvocalista de ‘El canto del loco’ versionando uno de sus grandes éxitos, ‘Puede ser’.

Pero no solo hubo música en este impresionante fin de gira, sino también muchas emociones y lágrimas, como cuando la artista dedicó unas palabras a su fan y amiga Elena Huelva - que se ha convertido en el rostro de la valentía y la lucha contra el cáncer - ausente en este concierto tan especial por motivos de salud: “Quiero mandarle un fuerte abrazo y un beso enorme a Elena Huelva. Ella, pese a su lucha, es una mujer muy luchadora y siempre ha buscado un hueco para venir a verme y ha estado en mis conciertos, aunque estuviese en el hospital. Esta noche no ha podido venir. Gracias por hacer todo lo que haces por mí. Te quiero mucho, eres una gran luchadora. ¡Te quiero!”.

Un fin de gira soñado en el que Aitana estuvo arropada por numerosos rostros conocidos, que compartieron a través de sus redes sociales imágenes del espectacular show de la cantante; Laura Escanes y Álvaro de Luna, Ester Expósito y Nico Furtado, Álex y Marc Márquez con Pablo Castellanos, Nuria Roca, Ana Guerra y Víctor Elías, Nieves Álvarez, Belén Esteban... ¡Y Sebastián Yatra!

Alimentando los rumores de affaire entre ambos, el cantante colombiano no se perdió el último concierto de ‘11 razones’ y, aunque tienen dos canciones juntos - ‘Corazón sin vida’ y ‘Dudas’ - en esta ocasión no cantó con ella y prefirió seguir el show desde la grada, evitando una imagen que, sin duda, sería lo más comentado de la noche.

Y es que el nombre de Yatra ha salido a la palestra tras la ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau y, después de que las ‘Mamarazzi’ destapasen que en el pasado ya tuvieron un ‘rollete’, vuelve a especularse con un posible romance entre los cantantes, que habría precipitado el fin de la relación de la catalana con el hijo de Ana Duato. Un rumor sin confirmar que, por el momento, seguirá siendo un rumor.