El hombre que conquistaría a Fabiola Martínez

Después de un verano relajado en el que ha compaginado a la perfección días de descanso con sus hijos Kike y Carlos con divertidas escapadas con amigas, Fabiola Martínez recupera la rutina y lo hace amadrinando una nueva clínica dental en la capital, donde nos ha sorprendido revelando que, a punto de cumplirse dos años de su separación de Bertín Osborne, por fin puede decir que está abierta al amor.

- CHANCE: ¿Qué tal la vuelta?

- FABIOLA: La vuelta al cole tranquilita y con cambios porque como Carlitos ha tenido el año pasado un poco complicado de adaptarse a un cole nuevo y demás, lo he vuelto a inscribir en el de siempre para que vuelva con sus amigos, y parece que va mejor. Además, me encanta porque aunque ya es adolescente, sigue teniendo ese punto amoroso de niño. Anoche, por ejemplo, Kike siempre me pide que me tumbe en la cama con él y estaba yo achuchando a Kike y dijo que me da celos y se tiró al medio. Eso es bonito que no lo pierda. Yo a su lado, creciendo con él y aprendiendo con él, porque yo era mamá de unos niños y ahora son adolescentes y hay que ir aprendiendo.

- CH: ¿Cuesta aceptar que tus niños pequeños se hacen mayores?

- FABIOLA: No porque cada momento tiene su satisfacción. Yo he pasado de ser mamá gallina, tenerlos muy sobreprotegidos a intentar que vivan lo máximo posible, ¿no? Les insisto mucho en que tienen que tener amistades de distintos ámbitos, no solo del cole sino también de las actividades de fuera para que se relacionen y se abran al mundo.

- CH: ¿Kike qué tal?

- FABIOLA: Kike muy bien, muy mayor de tamaño, pero él sigue siendo como un niño pequeño, pero bien* Ahora lo único con lo que hay que batallar un poco es con el tema físico que cuesta más levantarlo, moverlo, pero es lo que hay y él seguirá creciendo, y es enorme como su padre así que...

- CH: Háblanos de tus proyectos, ¿cómo se plantea este nuevo curso?

- FABIOLA: A ver, pues honestamente me lo estoy tomando todo con mucha calma. Estoy muy centrada con mi trabajo en comunicación y marketing, y me estoy planteando incluso invertir en algo y tener un poco más de estabilidad y tranquilidad económica. Yo creo que ahora es cuando más necesito dedicarles tiempo a los míos sino también a mí y hay a veces que ir asfixiada, que no te da tiempo, que estás agobiada con la cabeza en mil cosas*

- CH: Y en ese tiempo que te quieres dedicar, ¿cabe la posibilidad de conocer a gente? ¿Amigos y algo más? Te queremos ver enamorada.

- FABIOLA: ¿Enamorada? Bueno, yo no sé si enamorada, pero tampoco estoy cerrada. Creo que todo tiene su momento y todavía no ha llegado, pero yo estoy bien. Me dejo querer.

- CH: Con Bertín, ¿sigue todo igual de bien? ¿Habría posibilidad de volver?

- FABIOLA: Pasopalabra, página, vida, yo que sé* Nos llevamos fenomenal, él está súper bien y yo lo veo bien por lo menos y tampoco es que nosotros hablemos de esas cosas hasta ese punto, pero no sé, yo creo que ahora estamos mejor que antes. No hay fricción, no hay conflicto, estamos bien.

- CH: ¿Crees que, si os echarais una pareja, Carlos lo tiene totalmente asumido para saber que algún día vais a rehacer vuestra vida?

- FABIOLA: No lo sé, pero yo creo, ¿eh? No puedo hablar por Bertín, pero creo, conociéndolo un poco, que tanto él como yo en eso tenemos muy claro que lo importante son los niños entonces si surge el tener una pareja, ambos vamos a tener el cuidado suficiente como para introducir a esa persona de la mejor manera posible y que se vaya asimilando. Los dos lo haríamos con mucha conciencia de que ejerza el menor impacto negativo posible.

- CH: ¿Qué tiene que tener ahora mismo un hombre para conquistarte?

- FABIOLA: Que sea divertido, que me haga pasar ratos agradables y muchas risas y ahora la verdad es que no quiero nada* Cualquier cosa que sea no pasármelo bien, es complicarme la vida y no estoy dispuesta.

- CH: Estás para vivir y disfrutar la vida.

- FABIOLA: El enamoramiento llega y como no me ha llegado, no te lo puedo decir, pero es que de momento ni me lo planteo. Yo tengo un compromiso con mis hijos, conmigo misma y si mis hijos fueran adultos y estuvieran ya con su vida, pues a lo mejor yo busco a alguien que me hiciera compañía, pero es que mi vida está llena y el tiempo que tengo libre me lo dedico a mí con mis amigos, con mis amigas, con mis planes y mis cosas.

- CH: Hablando de parejas, ¿conoces a la nueva pareja de Eugenia?

- FABIOLA: ¿Tiene pareja? Si es estable, ella está enamorada y está bien o no es estable, pero está bien, a mí me parece fenomenal. Os digo una cosa, yo ayer estuve en su casa en una barbacoa, con la familia, con los niños y a mí no me habló de nada de esto, entonces no sé. Hay cosas puntuales, no lo sé, no quiero especular sobre algo que no tengo información, pero creo que, si fuese algo contundente, pues la familia lo sabría.

- CH: La hija de Claudia, ¿qué tal está?

- FABIOLA: Ay, no la he visto* La vi cuando nació y ya no hemos vuelto a quedar porque es verdad que en verano nos movemos mucho, pero lo tengo ahí en la lista pendiente de ir a visitarles en cualquier momento y ya tengo ganas.

- CH: Si tuvieras que pedir algo, ¿qué pedirías?

- FABIOLA: Mi deseo que siempre pido es más complicado, pero mucha salud para mi hijo Kike y es lo único que a mí me quita el sueño en algún momento, lo demás todo es circunstancial, solo la salud de Kiko y la de Carlos, por supuesto, pero como Kike es el que más lo necesita pues eso* hacerle el más feliz del mundo que para mí es lo más importante. Kike no es un niño triste, sino al revés y cuando sale por la calle y lo sacamos a dar un paseo le dice a todo el mundo hola y como no le respondan, se enfada.

- CH: ¿Cuál es el mayor ejemplo que te ha dado tu hijo Kike?

- FABIOLA: Es que son muchos* Si me quedo con uno es la perseverancia, el afán de superarse a sí mismo constantemente. Aprendo mucho cada día.