El espectacular posado de Chenoa en bikini tras el confinamiento

Mucha gente ha cogido durante el confinamiento unos kilitos que, inmersos en el verano, todavía no hemos conseguido perder. Sin embargo, otras afortunadas no sólo no han engordado, sino q han perdido peso. Y sino, que se lo digan a Chenoa. Una alimentación saludable, ejercicio físico y constancia son las claves para haber experimentado un cambio físico ante el que no podemos decir más que “¡guau!”.

La cantante, que se encuentra disfrutando de unos merecidos días de vacaciones en Mallorca con su prometido, Miguel Sánchez Encinas, y la hija de éste, acaba de compartir una foto en su cuenta de Instagram con la que nos hemos quedado estupefactas. ¿Pero qué tipazo es este? Juzgad por vosotros mismos: