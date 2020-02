El Arrebato: “Tengo muchos seguidores en Salamanca”

El Arrebato llega a Salamanca, donde cuenta con seguidores muy leales, este sábado. Javier Labandón presentará en el CAEM su último trabajo, “Abrazos”.

–El CAEM tiene un aforo respetable, pero cuenta con la fidelidad del público.

–Es una satisfacción y una alegría muy grandes. Tenemos la suerte de que la gira está siendo especialmente dulce y estamos consiguiendo llenos. A Salamanca voy con unas ganas y una ilusión tremendas. Espero dar un concierto a la altura de Salamanca y de la expectación que existe.

–“Abrazos” es un disco grabado con amigos, colegas y parientes. ¿Cómo va a ser el concierto de Salamanca?

–Vamos a presentar los temas al completo de “Abrazos” y a hacer los temas clásicos, dando un repaso por los 20 años de carrera del Arrebato. Vamos a parar un momento hacia la mitad del concierto para, en un formato muy básico, recordar algunos temas muy íntimos. Esos son momentos muy emocionantes. Desde septiembre hacia acá hemos ido perfeccionando la actuación y tenemos un concierto muy redondo, en el que la gente se lo pasa muy bien. Tratamos de que el público se vaya a casa con una sonrisa.

–Debe su nombre artístico a su abuela.

–Llamaba a todo lo que le parecía ruidoso “arrebato”. Yo era muy trasto, muy travieso... y ella siempre estaba: “arrebato, arrebato”. Y cuando me quedé en solitario en la música, recuperé aquel apodo.

–Con ocho años, Baltasar le trajo su primera guitarra.

–En mi familia gustaba mucho la música y mi padre era muy aficionado al flamenco. Soy el pequeño de ocho hermanos y en mi casa se escuchaba todo tipo de música en el tocadiscos. Tengo tres hermanos que tocan muy bien la guitarra, pero profesionalmente no se ha dedicado ninguno a la música. Yo fui el primero y el responsable fue el Rey Baltasar. Le pedí tres veces la guitarra a Melchor, sin éxito. Cambié a Baltasar por consejo de un amigo y con ocho años descubrí la guitarra. Mis hermanos me enseñaron los acordes, me quedé totalmente enamorado de la música y montado en una guitarra he conseguido ser feliz.

–Su padre quería que fuera futbolista. ¿Qué le decidió por la música?

–Jugaba en Infantiles y tenía el pase a Juveniles en los escalafones inferiores del Sevilla. Se me daba bien el fútbol y mi padre tenía mucha ilusión conmigo. Pero con la adolescencia me sentaba en un parque, tocaba, me rodeaba de chicos y las niñas me miraban de otra manera. Eso me ilusionaba. El fútbol, para conseguir metas profesionales, era muy sacrificado y había que ser muy disciplinado. Y creo que he acertado. Me ha ido bien con lo que elegí. Y con el himno del Centenario del Sevilla metí ese golazo que a mi padre le hubiera encantado verme marcar en el Sánchez-Pizjuán.

–Pensaba que el himno iba a ser obra de César, de Los Morancos.

–Empezaron a recoger propuestas para el himno y un amigo me dijo: “Tú que eres tan sevillista ¿por qué no haces un himno?”. Y yo le contesté que eso ya estaría dado y que eso lo iba a hacer César, que es muy amigo de la directiva y compone muy bien. Fue una pequeña broma que hice; después me entró el cosquilleo y compuse mi himno. Lo presenté y a los cinco o seis meses me llamaron comunicándome que había sido elegido por unanimidad del consejo. Y no me equivoqué mucho con César; quedó tercero.

–Tuvo un grupo juvenil, Piel Morena. ¿Cómo fue aquella época de tres chicos participando en veladas a los 14 años?

–Recuerdo mis primeros pasos en la música con mucha ilusión. Fue mi universidad, donde aprendí lo bueno y lo malo que tiene la música. Es maravillosa e ingrata: te llenas de ilusiones, al día siguiente hay un bajón muy grande, al siguiente te vuelve a conquistar... Aprendí a curtirme, a mejorar, a saber que si quería alto tenía que componer mejor, cantar mejor, saberme comunicar con el público... No es fácil porque te pueden los nervios, la timidez... pero aprendí a abrirme al subirme a un escenario y a sentirme muy bien cuando veía que aquello funcionaba. Es una droga que todavía siento y me pongo nervioso antes de salir al escenario, como cuando tenía 15 años.

–Cuando el grupo se disuelve, le dio una maqueta suya a Dioni, de Camela.

–Dioni venía muchas veces a ver a Piel Morena, incluso antes de que Camela triunfara. Teníamos una amistad y yo le ofrecí la maqueta cuando estaba en un momento de incertidumbre en mi vida. Le dije: “Compadre, tengo aquí 15 o 20 canciones. ¿Por qué no me las colocas entre algunos artistas? Yo pensaba en vivir de la autoría, pero cuando él escuchó la maqueta, dijo: “Esto lo tienes que hacer tú”. Él me devolvió la ilusión, me llevó a su manager y fuimos a varias discográficas. Fue muy generoso y consiguió que grabara mi primer disco con EMI. Se lo agradeceré toda mi vida.

–Tiene una cabaña en casa y compone allí. Y tiene éxitos que eclipsan otros temas.

–Suelo componer en los hoteles y de viaje. Pero donde me siento más relajado e intento concretar citas con las musas es en mi cabaña. Vivo en el campo y en el jardín tengo una cabaña que es mi cuartito. Tengo dos hits: “Búscate un hombre que te quiera” y el himno del Centenario del Sevilla, aunque tengo otros temas reconocibles. Espero sacar otra canción que eclipse a esas dos. Me levanto todos los días con la ilusión de hacer la canción más bonita del mundo.

