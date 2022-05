Carmen Borrego contesta a las polémicas sobre la boda de su hijo

La familia Campos vuelve a situarse en el punto de mira en esta ocasión por el ambiente, que según Alendra Rubio, se respiró durante la esperada boda de su primo José María Almoguera. Lejos de disfrutar de una cita familiar de lo más especial en la que los novios fueran los protagonistas, ha sido la hija de Terelu Campos la encargada de explicar que el ambiente que se respiró durante la celebración no fue del todo festivo. “Yo no me he enfadado con nadie. Confundimos preocupada con enfadada. A lo mejor lo hemos confundido. Enfadada no estuve en ningún momento, soy súper feliz” nos ha explicado la propia Carmen cuando acudía a devolver uno de los chaqués que han utilizado en la boda.

Intentando que los comentarios sobre la boda de su hijo sean positivos, Carmen también ha intentado evitar echar más leña al fuego a la gran polémica que ha surgido sobre la sorprendente ausencia de Rocío Carrasco y Fidel Albiac en un día tan especial para la familia. Habiendo formado parte del círculo más cercano a Las Campos desde hace años, en esta ocasión Rocío fue la gran ausente en la boda del hijo de Carmen Borrego y José Carlos Bernal. “No voy a entrar en ningún tipo de polémica con la boda de mi hijo entiéndeme. De verdad, ya lo he explicado, Rocío no pudo venir y nada más” nos ha dejado claro Carmen a la salida de Carrefour donde acudió junto a su marido.

Reconociendo que tiene muchas ganas de convertirse en abuela cuanto antes, Carmen prefiere no opinar de las fotografías que se han filtrado sobre el día de la boda. Aunque los invitados firmaron un contrato de confidencialidad, lo cierto es que algunos de los momentos más especiales del día ya han visto la luz por culpa de algunos asistentes a la boda: “No sé nada, gracias” nos confirma Carmen algo molesta por todo lo que se está hablando del que tendría que haber sido el día más especial en la vida de su hijo.