Bertín Osborne reaparece para dar la última hora sobre su estado de salud

Tras contagiarse de Covid la pasada Navidad, Bertín Osborne se vio obligado a aplazar buena parte de sus compromisos y el concierto en Madrid con el que daba el pistoletazo de salida a la gira conmemorativa de sus 40 años en el mundo de la música. “Me encuentro extremadamente agotado. En las últimas dos semanas lo he pasado fatal porque estaba absolutamente que me caía de cansancio, y las próximas dos semanas he decidido parar. Parar porque no me encuentro bien. No tengo nada grave, pero no me encuentro bien” confesaba el artista a principios de este mes en sus redes sociales, desvelando que el Coronavirus le había dejado secuelas lo suficientemente importantes como para paralizar su agenda profesional.

Afortunadamente, este ‘inpass’ le ha venido fenomenal y Bertín ha reaparecido en plena forma disfrutando de una comida con amigos en un conocido restaurante de la capital y nos ha contado, con una sonrisa y la naturalidad que le caracteriza, cómo se encuentra y si le queda alguna secuela del Covid que sufrió hace dos meses.

“La verdad es que estoy mucho mejor. Ha habido 15 días muy malos, agotamiento absoluto y sentirme fatal, pero ya estoy perfecto. Diez después de terminar y darme el alta del covid, de repente me dio un bajón tremendo. Motivado también porque había parado todo y al final se me acumuló tantas grabaciones que ya no podía”, ha explicado, relatando los complicados momentos que ha vivido en el último mes.

Sin embargo, y como él mismo explica, “estoy fenomenal. He tenido tiempo, he estado en el campo, acabo de llegar y otra vez al lío”. “En mayo empezamos la gira y a seguir”, añade, confirmando que ya está en plena forma para retomar todos sus compromisos.

Concienciado con la importancia de la vacunación contra el Covid, Bertín cree que es “increíble” que personas - se ha señalado nombres populares como Omar Montes, Veronica Echegui o Álex García - compren pasaportes Covid falsos: “Con los millones de muertos que hay en el mundo por esta pandemia, que haya gente que se la quiera saltar de esta manera, me parece absolutamente bochornoso, vergonzoso. Si les enganchan, meterles mano porque no hay derecho”.

Amigo de Antonio Resines - al que define como un “tipazo” y al que le tiene “un cariño enorme” - el presentador se confiesa feliz porque por fin haya recibido el alta después de dos meses ingresado por Coronavirus y nos cuenta que durante todo este tiempo “le mandé un montón de mensajes y me contestaba desde la UCI el tío”. “Ahora se tiene que recuperar y ponerse estupendo”, añade.

En cuanto a la noticia anunciada por su hija Eugenia de que el bebé que espera Claudia se llamará Micaela, Bertín desvela que no tenía ni idea pero explica que el motivo puede deberse a que “Claudia se llama Claudia Micaela” y confiesa que le parece “fenomenal porque es un nombre precioso”.

Por último, el presentador ha tenido unas palabras para Ana Obregón, próxima protagonista del programa que presenta en Telecinco, ‘Tu casa es la mía’: “Ha sido la entrevista más dura de mi vida. De los 150 programas que llevo, ha sido el más duro, el más impresionante, con mayúsculas y también el más entrañable, lo tiene todo. Hasta tal punto que quedamos a cenar después, cuando terminó el programa, a las cinco. Y a las ocho nos llamamos y que no podíamos. Estábamos fundidos, fue muy impresionante”.