Anne Igartiburu desvela los detalles de las campanadas junto a Ana Obregón

La actriz Ana Obregón, junto a su amiga y compañera Anne Igartiburu, serán la encargadas de las campanadas que abrirán el año 2021 en TVE.

Ana Obregón reaparece públicamente tras el fallecimiento de su hijo Aless Lequio, a pesar de que sólo han pasado seis meses. Carmen Lomana reprochaba el fin de semana este hecho: “ A mí me dicen a los 6 meses que presente el “Feliz Año” y es que, vamos, se me abren las carnes”

Anne Igartiburu asegura que Aless Lequio estará muy presente esa noche, aunque la presentadora prefiere obviar el tema: “Pues imagino que sí, eso lo dices tú. Me parece bonito, pero no te puedo decir yo esas cosas. Es que soy muy cuidadosa yo con lo que sienta Ana, porque ella no ha querido tampoco... y yo creo que lo entendéis. No sé, me da cosilla por si acaso”

Sobre si Ana representará el dolor que muchas familias han sufrido este año a causa de la pandemia, Igartiburu asegura que: “Claro, claro... Yo creo que va a ser... Ella tampoco quiere, la conozco, la conocemos lo suficiente para no querer acaparar todo, pero creo que va a ser un gesto, un guiño a muchas familias que lo están pasando mal”.

Anne desveló que la actriz se encuentra bien y con fuerzas para esta fecha tan señalada. Otro tema que siempre inquieta hasta última hora son los vestidos. Anne Igartiburçu apostará por un vestido rojo de Caprile, como ya la hemos visto en otras ocasiones. Para conocer cómo será el vestido de Ana Obregrón habrá que esperar a la fecha, aunque su compañera apunta que: “No va a ser rojo, pero seguro que va guapísima”.