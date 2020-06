Ana Obregón despide a su hijo Álex con un emotivo funeral

Los padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, familiares y amigos han asistido este martes al funeral por Álex Lequio en la parroquia de Nuestra Señora de la Moraleja, en Madrid, muy cerca de la vivienda en la que siempre ha residido.

Pocos minutos después de las siete de la tarde han ido llegando a la iglesia los asistentes a este funeral que ha comenzado una hora después. Una misa que se ha celebrado cuarenta ocho días después del fallecimiento de Álex Lequio a los 27 años de edad.

Su madre, Ana Obregón, acompañada de sus hermanas, sobrinas y la novia de su hijo, Carolina Monje, ha accedido por la entrada principal de la iglesia. Justo antes de entrar, la presentadora agradeció a la prensa su asistencia, llevándose la mano la corazón.

Minutos antes llegaba, Alessando Lequio, padre de Álex, de luto riguroso, acompañado de amigos. “De esto no se recupera nadie”, ha dicho Fiona Ferrer, amiga de la familia, a su llegada, minutos después de que entraran en la iglesia los hermanos de Ana Obregón y Susana Uribarri, mánager de la actriz.

También han asistido amigos de la familia como Terelu Campos, Ramón García y su esposa Patricia o Luis Rollán.

La iglesia estaba cuajada de rosas, el altar era un “auténtico jardín”, según han dicho amigos de la familia. Los bancos, con las medidas de seguridad recomendadas, también estaban adornados con ramilletes de flores.

A lo largo de la ceremonia, muy emotiva y con infinidad de referencias a este joven empresario, un coro se ha encargado de interpretar varias canciones elegidas personalmente por Ana Obregón quien se ha volcado en organizar este funeral para despedir a su hijo.

Familiares y amigos han dado el último adiós al joven, que habría cumplido 28 años hace una semana. Ha pasado más de mes y medio desde que Álex Lequio perdió la vida a causa del cáncer que sufría desde 2018 el pasado 13 de mayo en Barcelona, después de dos años de batalla.

Su prima Celia, una de las que más unidas estaban a él, a quien consideraba como un hermano horas antes del funeral se despedía de él en las redes sociales.

‘Today we will honour your life’ (Hoy honraremos tu vida), escribía junto a un corazón acompañando a una imagen del cielo al anochecer sobre la que reza la frase: “Until we meet again” (Hasta que nos encontremos de nuevo).