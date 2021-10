Amor y despecho. La ‘guerra’ por el juez Pedraz

La relación de Esther Doña y Santiago Pedraz continúa en el punto de mira. Y si hace algunas semanas se publicaba que la Audiencia Nacional habría dado un toque de atención al magistrado por su sobreexposición mediática al lado de la marquesa viuda de Griñón, ahora es la ex del juez, Sylvia Córdoba, quien rompe su silencio para cargar duramente contra la pareja.

A través de una desgarradora exclusiva en la revista ‘Lecturas’, la exnovia de Pedraz revela que Santiago le dijo que “Esther no era su tipo ni física ni intelecualmente” y desvela que la modelo se volvió “más acosadora” mandando mensajes al juez cuando falleció su marido, Carlos Falcó.

Rota, Sylvia cuenta además Pedraz le había pedido matrimonio, que acababan de irse a una nueva casa y que días antes de su ruptura, le dijo que era “la mujer de su vida y que no había otra”, aunque poco después rompía su relación por correo electrónico sin darle ningún tipo de explicación, dejándola “tirada” con una casa con muchos gastos.

Cuestionando la entrevista de Esther asegurando que el Marqués de Griñón le dijo años antes de fallecer que cuanto él no estuviese le gustaría que tuviese a un hombre como el magistrado a su lado, Sylvia acusa a la modelo de hacer que descubriese que Pedraz la había dejado por ella compartiendo fotos juntos en sus redes sociales, y de ganar dinero a base de humillarla.

Unas durísimas declaraciones a las que Esther responde con una gran sonrisa y un “gracias chicos”, dejando claro que no le ha afectado en absoluto el dolor de Sylvia Córdoba, con quien al parecer mantenía una amistad hasta que comenzó su idilio con el juez Pedraz.

Así, la viuda de Carlos Falcó guarda silencio y prefiere no confirmar o desmentir si sabía que el magistrado dejó a su pareja por mail después de decirle que era la mujer de su vida, y tampoco se pronuncia sobre las supuestas palabras de su amor asegurando que no era su tipo ni física ni intelectualmente poco antes de comenzar su relación. Eso sí, la inmensa sonrisa de despreocupación que luce parece dejar claro que no da ningún tipo de credibilidad a las palabras de Sylvia Córdoba.