Acusaciones de montaje a Edmundo Arrocet y Bárbara Rey por su supuesto idilio

Después de la sorprendente noticia de la nueva pareja formada por Bárbara Rey y Edmundo Arrocet, son muchos los amigos de ambos que se han mostrado sorprendidos por esta nueva historia de amor y es que, sin duda alguna, era algo que nadie esperaba. En esta ocasión hemos podido hablar con uno de los mejores amigos de Edmundo, Tony Antonio, que ha asegurado que desconocía completamente esta nueva historia de amor. “De su vida privada no tengo por qué saber nada ni me importa. Que sea feliz, que esté bien y si están bien, hacen una gran pareja, a mí no me importaría ver a mi amigo feliz y a Bárbara la conozco mucho menos pero es una gran dama. A estas edades hay que coger todo lo que te venga, no por coger sino por divertirte y pasarlo bien” ha asegurado Tony.

Ajeno a todo lo que se está diciendo sobre su amigo, el cómico se mostró en desacuerdo con las informaciones sobre esta nueva pareja ya que él mismo estuvo presente en la famosa cena en la que Edmundo y Bárbara estuvieron más cercanos que nunca. “Yo estuve cenando con ellos el mismo día que aparecieron esas fotos y estoy un poco disgustado, estoy muy cabreado porque ¿por qué tenéis que estar todos pensando que Bigote es la pareja de Bárbara Rey? ¿Por qué no puedo ser yo?” ha comentando demostrando su descontento.

A pesar de todo Tony le desea todo lo mejor a su amigo y a Bárbara si es verdad que han decidido comenzar una bonita historia de amor, algo que el cómico no tiene del todo claro: “Desde luego gran pareja hacen. Ten en cuenta que tienen la misma edad los dos, están en una edad perfecta de poder disfrutar. Si ellos están felices, yo más feliz de poder disfrutar porque ahora tendré además de un gran amigo, una gran pareja y amiga”.

Siempre muy cerca de Edmundo Arrocet en sus estancias en España, Tony cree que la prensa ha sido muy injusto con él al hablar sobre su relación con María Teresa Campos a la que, según él, trató excepcionalmente. “En lo poquito que ha estado junto a María Teresa, el trato era excepcional. Yo no creo que Bigote haya maltratado a ninguna mujer, a lo mejor me equivoco pero entonces no conocería a mi amigo. Aquello pasó, fue una etapa de su vida, a mí me cae bien María Teresa como me puede caer bien ahora Barbará Rey. Lo que haga mi amigo, bien hecho está y yo le apoyaré”.