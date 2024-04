Victoria Beckham se rinde ante los encantos de la Reina Letizia: «Es mi musa»

Las apasionadas de la moda están de enhorabuena, ya que este 23 de abril ha salido a la venta la esperadísima colección cápsula que Victoria Beckham ha diseñado para una conocida marca. Looks espectaculares a un precio asequible que están causando auténtico furor y que representan a la perfección el espíritu de la firma de la ex Spice Girl, que para celebrar este lanzamiento tan especial ha concedido una entrevista a la revista Vogue.

A pesar de las informaciones de que nunca le gustó nuestro país y que aseguraba que «olía a ajo» durante los años que su marido David Beckham jugó en el Real Madrid, la diseñadora confiesa que «siempre me ha encantado España». «Solía ir de vacaciones con mis padres cuando era pequeña y tengo recuerdos increíbles de mi infancia ahí. Y aunque es difícil viviendo ahora en Miami, todavía tenemos muchos amigos. Hace poco, de hecho, visitamos Sevilla para una boda (la de Sergio Ramos y Pilar Rubio) y lo pasamos realmente bien. Me encantaría volver», afirma.

Sin embargo, reconoce que cuando vivió en España se sintió «muy incomprendida». «Y este mal entendimiento no partió de mí, partió de los medios y de las imágenes que los medios publicaron en su día. Nunca me he quejado de nada, pero es bonito que la gente ahora, por fin, vea la verdad» asegura, feliz por unir fuerzas con una de las marcas de moda más importantes de nuestro país.

En cuanto a su faceta de diseñadora, Victoria no oculta que es «increíble ver fotos de celebrities luciendo tus diseños». «La gente hoy cuenta con muchas opciones y si me eligen a mí es un gran honor» añade, revelando su orgullo después de que la Reina Letizia, a la que admira, escogiese uno de sus vestidos para la recepción previa a la coronación de Carlos III en Londres en mayo de 2023.

Un favorecedor y elegantísimo diseño en color verde lima, de largo midi, manga corta estilo capa y drapeados en la cintura que sentaba a la mujer de Felipe VI como un guante, como la propia Victoria publicó en sus redes sociales al ver a una de las 'royals' más elegantes del planeta escoger uno de sus modelos más icónicos en su visita a Reino Unido. «Su Majestad la reina de España luce increíble. Está vistiendo uno de mis diseños!!» escribió orgullosa entonces.

Un momento que ha rememorado en Vogue, afirmando que «me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido». «No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda, así que me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido. Es mi musa definitiva» ha confesado, rindiéndose como nunca a la Reina Letizia.