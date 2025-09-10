Úrsula Corberó y Chino Darín anuncian que serán padres por primera vez La actriz compartió en redes sociales una tierna fotografía mostrando su embarazo, noticia que desató una ola de felicitaciones de amigos y compañeros de profesión

Siempre reservada con su vida personal y disfrutando de una sólida relación junto a su pareja y 'colega' de profesión, Chino Darín, Úrsula Corberó ha sorprendido a sus seguidores al revelar un secreto que llevaba meses guardando: la pareja espera su primer hijo.

La actriz publicó una imagen en la que se deja ver una incipiente barriguita y acompañó la foto con un mensaje breve y divertido: «Esto no es IA». La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones. Entre ellos, destacan los de Anabel Pantoja, que escribió «Qué mami más guay», o Paula Echevarría, que expresó su emoción con un efusivo «Ay Ursuuuu!!!! En serio? Qué emoción cariño! Me alegro mil!». También se sumaron a la celebración Álex González, Nuria Roca, Raquel del Rosario, Patricia Conde y Georgina Rodríguez, entre otros.

Chino Darín, por su parte, no quiso quedarse atrás y compartió en sus redes la misma fotografía de su pareja, acompañada de varios emoticonos que reflejan la mezcla de amor, nervios y felicidad que sienten ante la llegada de su primer bebé.