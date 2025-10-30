Terelu Campos triunfa en el estreno de 'Santa Lola' y responde a las críticas de Antonio Banderas La presentadora llena el Teatro Calderón de Madrid, defiende su papel con humildad y recibe el respaldo de la productora Lara Dibildos

E. P. Madrid Jueves, 30 de octubre 2025, 18:25 Comenta Compartir

Terelu Campos arrancó con éxito la primera de las cuatro funciones de su obra 'Santa Lola' en el Teatro Calderón de Madrid, desmintiendo los rumores sobre la escasa venta de entradas y recibiendo una gran ovación del público por su interpretación. A pesar de las críticas de Antonio Banderas, quien lamentó la tendencia a apostar por «estrellas de televisión sin formación teatral», la actriz televisiva demostró que su papel conecta con la audiencia.

Muy emocionada, Terelu confesó que aceptó protagonizar la obra gracias a la insistencia de su hija Alejandra Rubio y aprovechó para defenderse de las críticas: «Gracias a los actores que merecen todo mi respeto, que trabajan con sacrificio y fuerza de voluntad. Jamás he querido faltarles al respeto; no soy actriz, soy una mujer del mundo mediático que pensó que podía hacer esta humilde y modesta comedia para que lo disfrutarais».

Lara Dibildos, productora de la obra e íntima amiga de Terelu, elogió su talento y animó a la presentadora a seguir explorando el teatro: «Subirse a un escenario es dificilísimo. Sacar una carcajada es un triunfo, y ella lo ha hecho con un talento increíble. Creo que debería dedicarse más al teatro».

A la salida del teatro, Terelu atendió a la prensa y envió un mensaje claro sobre las críticas de Banderas: «Si os ha gustado, ya estoy feliz. Madrid es una plaza complicada y lo único que quiero es hacer disfrutar. Santa Lola es una comedia modesta, escrita prácticamente para mí. No le quito el puesto a nadie».

Sobre su relación con el actor malagueño, la presentadora aclaró: «No tengo ninguna relación con Antonio, ni bien ni mal. Respeto que todos opinen, pero yo estoy centrada en mi trabajo y no me interesa lo que haya dicho. Jamás falto el respeto a nadie y creo que todos podemos desempeñar nuestro papel en el ámbito mediático».

Terelu cerró su intervención reafirmando su compromiso con el público: «Estoy feliz por la acogida de la obra y por poder seguir haciendo reír, sin pretensiones más allá de entretener y disfrutar del teatro».