Terelu Campos regresa a 'Supervivientes': «Si lo hice una vez, ¿por qué no dos?» La colaboradora confirma su reincorporación al reality el próximo jueves y desvela que tendrá un papel clave en el desarrollo del programa

E. P. Madrid Miércoles, 14 de mayo 2025, 11:04

En plena controversia por su inesperado regreso a 'Supervivientes' y la necesidad de aplazar su compromiso teatral, Terelu Campos ha roto su silencio para explicar los motivos y detalles de su vuelta a Honduras. En una conexión con 'Tierra de Nadie', la presentadora confesó entre risas: «Ha sido una sorpresa, incluso para mí». Y añadió con ironía: «Creo que ese estado de enajenación mental del que hablaba todavía no se me ha pasado».

Rememorando su paso anterior por el reality, Terelu destacó lo más duro de la experiencia: «La lluvia es lo peor. Las dos veces que me tocó fueron espantosas». Aun así, se mostró decidida a darlo todo en esta nueva etapa: «Quiero encontrarme con todos y, a alguno, a lo mejor, decirle alguna cosita».

Con el entusiasmo de quien sabe a lo que se enfrenta, la hija de María Teresa Campos prometió entregarse por completo: «Yo voy a intentar dejarme la piel, la vida, lo que haga falta...».

Terelu también resolvió la incógnita sobre cuándo se unirá de nuevo a la convivencia: «El próximo jueves, me incorporo a la aventura en Honduras. Preparado nunca está nadie, pero, si lo he hecho una vez, ¿por qué no dos? Tres ya sería multitud».

Finalmente, reveló que no será una concursante más, sino que desempeñará un rol crucial: «Tengo la llave que abre la vitrina de la Palapa. Dentro hay un pergamino que va a cambiar el rumbo del programa. Solo yo puedo abrirla».