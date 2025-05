Terelu Campos regresa de 'Supervivientes' con los deberes hechos y pocas ganas de polémicas

E. P. Madrid Viernes, 30 de mayo 2025, 09:34 Comenta Compartir

Terelu Campos ha cerrado su breve pero intensa etapa en 'Supervivientes' tras 12 días de regreso a los Cayos Cochinos, donde cumplió con todas las pruebas propuestas por el programa, incluyendo tareas como pelar cocos o pescar, y regaló momentos de humor, anécdotas personales e incluso confesiones inesperadas sobre su pasado con Álvaro Muñoz Escassi.

La colaboradora volvió a España en la madrugada del viernes, aterrizando en Madrid a las 5:00 horas, visiblemente cansada y sin apenas energía para hablar con la prensa. Vestida de blanco y con el bronceado de la isla, Terelu se mostró escueta: «Estoy muy cansada, cariño. Son casi las 6:00, no he dormido y solo quiero llegar a mi casa».

Sobre su experiencia en el reality, aseguró que ha cumplido su cometido, aunque reconoció que no ha sido del todo placentera: «Yo vengo tranquilita. Tanto como bien no me lo he pasado». Eso sí, agradeció entre risas que el público se divirtiera con ella.

Durante el vuelo se perdió la última gala, y fue al llegar cuando se enteró de que su amigo Montoya había sido salvado frente a Carmen Alcayde. «Me alegro por Montoya, pero también me da pena por Carmen. Los dos me dolían», confesó.

En cuanto a su familia, afirmó tener más ganas de dormir que de ver a su nieto Carlo: «Primero, mi cama. Luego, ya todo lo demás». Sobre las recientes declaraciones de Carlo Costanzia en las que hablaba de su relación con Mar Flores, y el supuesto distanciamiento con Belén Rodríguez, Terelu evitó entrar en polémicas: «No tengo nada que decir. Que hable quien quiera».

Finalmente, y con humor, zanjó la entrevista dejando clara su prioridad inmediata: «Lo único que quiero ahora mismo es una Coca-Cola y fumarme un cigarro, que llevo 25 horas sin uno».