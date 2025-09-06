Sofía Suescun y Kiko Jiménez atraviesan un bache, pero muestran estabilidad en redes A pesar de los rumores de infidelidad, amigos cercanos aseguran que la pareja sigue unida y sólida, mientras ambos mantienen el silencio mediático

E. P. Madrid Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:22

Que Sofía Suescun y Kiko Jiménez no están atravesando su mejor momento es un hecho. Aunque en redes sociales siguen mostrando su amor como el primer día, la pareja ha vivido un bache tras los comentarios de Juan Faro sobre una supuesta infidelidad de la influencer.

Por el momento, ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre lo ocurrido ni planea reaparecer en los medios para aclarar los rumores.

Sergio Carvajal, amigo cercano de ambos, fue cuestionado sobre la pareja durante el FesTVal de Vitoria. El influencer aseguró no estar al tanto de los rumores y comentó que, cuando los ha visto personalmente, los percibe «muy bien».

Carvajal destacó además la estabilidad de la relación: «Yo diría que sí al 99% porque no doy el 100% por nadie, pero son muy estables».