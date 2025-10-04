Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Isabel Jiménez. E. P.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez sueñan con vestir a la Reina Letizia

La marca de moda, que cumple una década, se consolida como versátil y para todas las edades, mientras sus creadoras mantienen su pasión por seguir creciendo

E. P.

Madrid

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:37

Tras diez años luchando por consolidarse en el mundo de la moda, Sara Carbonero e Isabel Jiménez celebraron el pasado mayo el 10º aniversario de SlowLove en LOS40 Classic. Lo que empezó como un proyecto ilusionante se ha convertido en una marca consolidada, y ambas siguen trabajando para mantenerse en el armario de sus clientas.

Recientemente, Isabel Jiménez compartió ante las cámaras su deseo de que algún día la Reina Letizia o sus hijas puedan lucir prendas de SlowLove, destacando la versatilidad de la colección: «Hay cosas que seguro encajan con su estilo; lo bueno de SlowLove es que es muy versátil y para todas las edades».

La presentadora también confesó que le encantaría entrevistar a la monarca en un programa, aunque reconoce la dificultad por la gran demanda de medios.

Por último, sobre su vida personal tras el divorcio, Isabel aseguró estar «bien» y centrada en el bienestar de sus hijos: «La prioridad es verlos a ellos bien, y a partir de ahí lo demás es secundario».

