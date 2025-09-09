Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del regreso a la televisión de Rocío Flores. E. P.

Rocío Flores: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero, si me necesita, estaré ahí»

Entre lágrimas, la hija de Antonio David confesó el dolor por su distanciamiento con Rocío Carrasco, defendió a su padre como su «gran pilar» y reconoció el duro impacto de la separación de Olga Moreno, quien también reaccionó emocionada a sus palabras

E. P.

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 09:09

Tras años apartada de la televisión, Rocío Flores ha reaparecido en '¡De viernes!' con una de las entrevistas más emotivas de su vida. Visiblemente rota, aseguró que su madre, Rocío Carrasco, le ha «destrozado la vida». A pesar de la falta de relación, confesó que si algún día su progenitora la necesitase, estaría a su lado. También quiso dejar claro que su padre «siempre me ha apoyado en mi deseo de recuperar ese vínculo; nunca se opuso, al contrario».

Sobre Antonio David, a quien definió como su «gran pilar», relató el sufrimiento que vivió tras la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva: «Lo veía destruido y señalado por la calle... llegué a pensar que podía suicidarse. Sentía pavor y le llamaba constantemente. Eso ha sido lo más duro».

Las declaraciones de Rocío no dejaron indiferente a Olga Moreno, exmujer de Antonio David, que reaccionó en su debut como colaboradora de 'El tiempo justo'. «Me emocionó mucho la entrevista, lloré al verla. Ha sido muy sincera y necesaria para ella, llevaba demasiado tiempo callada. Para Rocío fue una liberación, aunque dolorosa», expresó.

Olga defendió la autenticidad de la joven: «Cuenta su verdad, sus vivencias. Podrá gustar o no, pero de mentirosa no tiene nada. Incluso ha omitido cosas para no hacer daño».

En la entrevista, la sobrina de Gloria Camila también abordó la separación entre su padre y Olga, un golpe inesperado que confesó haber sufrido profundamente: «Olga ha sido como una madre para mí. Esa ruptura cambió mi vida por completo». Reconoció además su distanciamiento con la ganadora de 'Supervivientes 2021': «La situación nos superó a todos. Yo solo pedía que mi hermana pequeña no viviera lo mismo que nosotros».

Olga, por su parte, confirmó en directo que, aunque hubo un tiempo de frialdad, mantienen un buen vínculo: «Es verdad que estuvimos distantes, pero nuestra relación es buena. Como en todas partes, hay enfados y diferencias, pero mientras haya amor y cariño, ahí seguimos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones
  2. 2 La Guardia Civil localiza a una joven de 18 años desaparecida en Guijuelo
  3. 3 Detenido un toxicómano en Pizarrales tras agredir otra vez a su madre viuda para sacarle dinero: «Ahora la casa también es mía»
  4. 4 Sara Cuadrado abre las Fiestas con un pregón que reivindica la ciencia y sus raíces charras: «Animo a las niñas a formarse en esta ciudad»
  5. 5 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este lunes 8 de septiembre
  6. 6 Las mutuas refuerzan el control de las bajas con detectives privados
  7. 7 El alcalde rinde homenaje a los bomberos durante la ofrenda a la Virgen de la Vega
  8. 8 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 8 de septiembre
  9. 9 «Si hoy no hay subasta histórica, no la habrá nunca»
  10. 10 Natividad Pro Escudero, de Palaciosrubios, celebra 105 años de vida sana: «Me gusta comer un poco de todo y sobre todo...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Rocío Flores: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero, si me necesita, estaré ahí»

Rocío Flores: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero, si me necesita, estaré ahí»