Rocío Flores: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero, si me necesita, estaré ahí»

Tras años apartada de la televisión, Rocío Flores ha reaparecido en '¡De viernes!' con una de las entrevistas más emotivas de su vida. Visiblemente rota, aseguró que su madre, Rocío Carrasco, le ha «destrozado la vida». A pesar de la falta de relación, confesó que si algún día su progenitora la necesitase, estaría a su lado. También quiso dejar claro que su padre «siempre me ha apoyado en mi deseo de recuperar ese vínculo; nunca se opuso, al contrario».

Sobre Antonio David, a quien definió como su «gran pilar», relató el sufrimiento que vivió tras la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva: «Lo veía destruido y señalado por la calle... llegué a pensar que podía suicidarse. Sentía pavor y le llamaba constantemente. Eso ha sido lo más duro».

Las declaraciones de Rocío no dejaron indiferente a Olga Moreno, exmujer de Antonio David, que reaccionó en su debut como colaboradora de 'El tiempo justo'. «Me emocionó mucho la entrevista, lloré al verla. Ha sido muy sincera y necesaria para ella, llevaba demasiado tiempo callada. Para Rocío fue una liberación, aunque dolorosa», expresó.

Olga defendió la autenticidad de la joven: «Cuenta su verdad, sus vivencias. Podrá gustar o no, pero de mentirosa no tiene nada. Incluso ha omitido cosas para no hacer daño».

En la entrevista, la sobrina de Gloria Camila también abordó la separación entre su padre y Olga, un golpe inesperado que confesó haber sufrido profundamente: «Olga ha sido como una madre para mí. Esa ruptura cambió mi vida por completo». Reconoció además su distanciamiento con la ganadora de 'Supervivientes 2021': «La situación nos superó a todos. Yo solo pedía que mi hermana pequeña no viviera lo mismo que nosotros».

Olga, por su parte, confirmó en directo que, aunque hubo un tiempo de frialdad, mantienen un buen vínculo: «Es verdad que estuvimos distantes, pero nuestra relación es buena. Como en todas partes, hay enfados y diferencias, pero mientras haya amor y cariño, ahí seguimos».