Raphael. E. P.

Raphael aplaza su concierto en Murcia por una bronquitis

El artista retrasa su actuación del 4 de octubre a mayo de 2026 asegurando que regresará «con más fuerza que nunca»

E. P.

Madrid

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:23

Comenta

Raphael ha anunciado el aplazamiento de su concierto previsto para este sábado, 4 de octubre, en la plaza de toros de Murcia, que ahora se celebrará el 26 de mayo de 2026.

El cantante ha comunicado la noticia a través de su cuenta de Instagram, explicando que, «por prescripción médica, debido a una bronquitis», debe posponer su actuación, que formaba parte del Festival Murcia On.

En su publicación, Raphael ha asegurado que «volveré con más fuerza que nunca», ha lamentado «profundamente» las molestias que el cambio de fecha pueda ocasionar y ha agradecido todas las muestras de apoyo y cariño recibidas.

