Primer flechazo en 'Supervivientes All Stars 2025': Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero muestran su química

E. P. Madrid Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:35 Comenta Compartir

Apenas cinco días de convivencia han bastado para que empiece a gestarse una incipiente historia de amor en 'Supervivientes All Stars 2025'. Los protagonistas son Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá, cuya cercanía ya se ha convertido en tema de conversación entre los demás concursantes.

A pesar de los rumores que este verano relacionaron a Miri con Froilán durante sus vacaciones en Ibiza, Albalá no ha dudado en confesar durante la primera gala del reality que la concursante le parece «la más completa» de la edición, colmándola de elogios desde el primer momento.

En las imágenes emitidas este domingo en 'Conexión Honduras', Alejandro reveló a Miri que sintió un auténtico «flechazo» al verla por primera vez. Durante la noche, mientras ella le hacía un masaje en los dedos, el cántabro le pidió que le «tocara el corazón» y confesó que preferiría «morirse de amor que de frío».

Entre sonrisas y miradas cómplices, Miri lo calificó como «el chico más romántico que me he cruzado en mi vida», preguntándole si siempre es así de romántico. Alejandro le aseguró que sí, «si me gusta mucho», y añadió que al verla entrar por primera vez sintió un flechazo, comentario que Miri definió como «de las cosas más bonitas que me han dicho nunca».

El día siguiente, Miri comentó con sus compañeros que si les había molestado que hablara con Albalá mientras el resto dormía, podían decírselo. Jessica bromeó diciendo que Alejandro «estaba pelando la pava», y Noel Bayarri aclaró que se refería a que estaban «tonteando», algo que él no negó en absoluto.

Incluso antes de su salto en helicóptero, Sandra Barneda señaló la evidente «conexión» entre ellos. Nervioso, Alejandro admitió que Miri es «la chica más guapa de aquí» aunque no está enamorado, a lo que la influencer respondió: «Es precioso, gracias, me encanta», avivando la química entre ambos.

Tras estos primeros gestos románticos y confesiones, todo apunta a que podríamos estar ante la primera pareja de la edición.