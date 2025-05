Paola Olmedo anuncia su ruptura con Sergio tras protagonizar una portada romántica: «Ahora necesito centrarme en mí»

E. P. Madrid Jueves, 29 de mayo 2025, 10:16 Comenta Compartir

Tan solo unas horas después de aparecer en la portada de la revista Diez Minutos derrochando complicidad y romanticismo con su nuevo novio, Paola Olmedo ha sorprendido con un giro radical en 'TardeAR': ha confirmado que su relación con Sergio, el hombre que le devolvió la ilusión tras su ruptura con José María Almoguera, ha llegado a su fin.

Con honestidad y serenidad, Paola explicó los motivos que la han llevado a tomar esta decisión. «Estoy bastante estresada por muchas cosas. No tiene nada que ver con él. Ahora estoy muy enfocada en el trabajo y tengo muy poco tiempo. No puedo dedicarme al 100% a alguien, así que he decidido darme un tiempo para mí», reveló ante la curiosidad de sus compañeros de programa.

Pidió respeto para su ya expareja, a quien definió como «una persona súper anónima» y a quien quiere proteger de la exposición mediática: «No me gustaría que se dijera algo que lo perjudique o que la prensa fuera detrás de él. No se lo merece». Olmedo confirmó que fue ella quien tomó la decisión, pensando en el bienestar de ambos.

«No quiero que lo pase mal ni que nadie le haga daño. Pensé que esto no era justo para él. A mí también me duele, pero no quiero malos entendidos. Si en un futuro llegara a ser algo, quiero que sea con claridad. Ahora necesito estar centrada en mí. He aprendido a ir más despacio. Soy muy impulsiva con los sentimientos y cuando me enamoro, voy a mil por hora», confesó.

En todo momento dejó claro que esta ruptura nada tiene que ver con su anterior relación con José María Almoguera: «No son los mismos motivos. Con José dije 'se terminó'. Aquí simplemente es un 'tiempo'». De Sergio, solo tuvo palabras positivas: «Es maduro, comprensivo, alguien con quien puedo hablar y que me entiende y eso era justo lo que necesitaba. Es una gran persona, pero ahora mismo soy yo».

Aunque no precisó cuándo se produjo la ruptura, Paola dejó entrever que hubo situaciones que la hicieron reflexionar: «A veces pasan cosas que te hacen parar y pensar. No le puedo dar lo que él necesita». Compatibilizar la maternidad de sus tres hijos, la gestión de su centro de estética y su participación en televisión le ha hecho priorizar su estabilidad: «Soy muy tajante con lo que hago. Si algo no lo veo claro, no sigo. Si no estoy al 100%, no tiene sentido».