El padre de Lamine Yamal desata la polémica tras afirmar que vivirá del éxito futbolístico de su hijo Un video en redes sociales en el que Mounir Nasraoui asegura que no tendrá que trabajar nunca más provoca críticas y debates sobre la presión que puede generar para el joven jugador del Barça

Martes, 30 de septiembre 2025

La figura de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la difusión de un video en redes sociales que ha generado múltiples reacciones.

Todo comenzó cuando Nasraoui compartió un tutorial de cocina en su cuenta de Instagram que parecía inocente. Sin embargo, lo que provocó la indignación de los internautas fueron sus declaraciones sobre la situación económica futura de la familia.

En el video, el padre del joven futbolista afirmó con naturalidad: «Viviremos de nuestro hijo, no tendré que trabajar nunca más gracias a él. Gracias, hijo, te lo estaré siempre agradecido». Estas palabras encendieron un debate en redes, con usuarios calificando a Nasraoui como un «vividor» y otros señalando la presión pública que podrían generar sobre Lamine Yamal.

Pese a las críticas y comentarios ofensivos, Mounir ha decidido mantener el silencio y no responder a los mensajes recibidos. En el mismo video, incluso bromeaba cocinando mientras se dirigía a un maniquí de su hijo, gesto que algunos usuarios calificaron de «surrealista».