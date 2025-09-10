Pablo López y Laura Rubio ultiman los detalles de su segunda boda Dos meses después de un enlace íntimo en Madrid, la pareja celebrará una gran fiesta en Alcalá del Valle con familiares y amigos, bajo estricta privacidad

E. P. Madrid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:17 Comenta Compartir

Discretos desde que se conocieron en 'La Voz' en 2017 —aunque su relación no empezó hasta 2020—, Pablo López y Laura Rubio sorprendieron al casarse en secreto el pasado 19 de julio en la Basílica de Jesús de Medinaceli de Madrid. La ceremonia, íntima y reservada, contó únicamente con familiares y amigos muy cercanos. Varias imágenes del enlace avivaron los rumores de embarazo de la artista, que lució un ajustadísimo vestido blanco junto al malagueño.

Su entorno se apresuró a desmentir cualquier futura paternidad, adelantando que, tras la boda secreta, la pareja celebraría su amor en unas semanas con una gran fiesta rodeada de sus seres queridos.

Ahora, a dos meses de su primer 'sí quiero', Pablo y Laura ultiman los detalles de esa segunda boda, que se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre a las 18:30 horas en el pintoresco pueblo de Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz, a poco más de media hora de Málaga.

Según El Español, el lugar elegido será La Casería del Tomillo, una construcción fortificada del siglo XVII en plena naturaleza, ideal para celebrar el día sin ser vistos. Aunque no se han confirmado los invitados, se espera la presencia de grandes amigos del cantante como David Bustamante, Raphael, Antonio Orozco, y compañeros de 'La Voz', incluyendo a Eva González, Sebastián Yatra o Malú.

Pablo y Laura, conscientes de la expectación mediática, han pedido a los asistentes que entreguen sus teléfonos al llegar a la finca, asegurando que la celebración transcurra con la máxima privacidad y sin filtraciones de imágenes.