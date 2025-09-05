Miri Pérez-Cabrero: «No tengo ningún tipo de relación con Froilán» El estreno de 'Supervivientes All Stars' en Honduras ha estado marcado por protestas de comunidades garífunas y las primeras confesiones emotivas de los concursantes, entre ellas la de Alejandro Albalá sobre su año complicado y su agradecimiento a su madre

La nueva edición de 'Supervivientes All Stars' ha arrancado con los primeros enfrentamientos y confesiones de los concursantes durante sus primeras horas en Honduras, donde se han encontrado con algunos contratiempos. El inicio del reality no ha sido sencillo: varias comunidades garífunas protestaron en una de las playas donde se realizan los juegos, mostrando su rechazo al programa, lo que requirió la intervención de la policía.

En medio de los rumores que la vinculaban con Froilán durante el verano, Miri Pérez-Cabrero aclaró rotundamente que «no» mantiene ningún tipo de relación sentimental con el nieto del rey Juan Carlos. Aun así, mostró su faceta más divertida enviando un mensaje especial: «Todo lo hago de broma, pero si la Casa Real me está viendo, le mando un beso al rey, la reina y a todo el mundo«.

Por su parte, Alejandro Albalá se convirtió en el líder de esta semana y abrió su corazón al revelar lo complicado que ha sido este año para él: «El diablo vino a visitarme. Muchas veces, cuando estamos solos, hay cosas que no contamos, te peleas con tu ego, te metes en las sombras. Yo soy creyente y gracias a Dios, a mi familia y amigos, he podido seguir adelante con todo», explicó.

Las palabras de Alejandro emocionaron a su madre, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar cómo vivió él esta situación: «Ella sobre todo no entendía muchas cosas, no entendía por qué estaba apático, por qué no encontraba un rumbo, hasta que le conté lo que me pasaba». Agradecido, el concursante le dedicó un emotivo mensaje frente a toda la audiencia: «Lo primero que hizo ella fue poner todo de ella, la quiero, aunque no se lo diga mucho, te lo digo delante de todo el mundo».