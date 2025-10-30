Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Bárbara Rey. E. P.

Las memorias del Rey Juan Carlos 'sacuden' España y Bárbara Rey muestra indiferencia ante su omisión

Mientras Don Juan Carlos aborda polémicos episodios de su vida, desde su fortuna no declarada hasta su relación con Corinna Larsen, Bárbara Rey evita pronunciarse y se concentra en sus ensayos para 'Bailando con las estrellas'

E. P.

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:16

Comenta

La publicación de extractos de las memorias del Rey Juan Carlos I en los diarios franceses Le Monde y Le Figaro ha generado un auténtico terremoto mediático en España, donde la prensa no ha dejado de reproducir sus declaraciones. Aunque el emérito trata numerosos temas polémicos, ha decidido omitir otros, como su historia de amor con Bárbara Rey.

Este jueves, la vedette fue captada por Europa Press y mostró una total indiferencia ante la próxima salida del libro, sin confirmar si le molestó haber sido ignorada: «Venga... Gracias».

Por su parte, Don Juan Carlos confesó echar de menos España y explicó que su traslado a Abu Dabi fue para proteger a su hijo y a la institución. Reconoció tensiones con su nuera, Doña Letizia, de quien dijo que hubo «desavenencias personales» y que no ayudó a mantener la cohesión familiar.

El rey también asumió que su fortuna no declarada «fue un error que no supe rechazar» y un «gran error» que dañó gravemente su imagen pública. Habló abiertamente sobre su relación con Corinna Larsen, mientras que dejó sin comentarios otros asuntos.

Bárbara Rey, por su parte, reveló que está centrada en ensayar para 'Bailando con las estrellas' y que lo lleva «bien, sí, voy rápidamente que tengo ensayos».

